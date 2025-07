La cooperativa de Daixt-e Bartxí

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Daixt-e Bartxí és un dels barris més humils de Kabul, la capital de l’Afganistan. Situat a l’oest de la ciutat, gairebé tots els seus veïns són hazares. D’origen mongol o túrquic, parlants de diversos dialectes del persa i predominantment musulmans xiïtes en un entorn dominat pel sunnisme, són una de les ètines més perseguides del país. Al final dels anys 90 del segle XX, les matances perpetrades pels talibans a les zones rurals en la lluita amb altres grups armats pel control del territori van empènyer molts hazares a buscar refugi a Kabul. La majoria són desplaçats interns.

En l’últim any l’ONG catalana Ponts per la Pau ha creat a Daixt-e Bartxí un taller de producció de compreses de roba. Sota la supervisió d’una coordinadora, 20 dones del barri han produït entre l’octubre del 2024 i el febrer del 2025 1.536 paquets de compreses higièniques reutilitzables. Com que cada paquet conté dues compreses, 3.072 compreses han estat fabricades en cinc mesos d’activitat. Fundada el 2016 per l’activista Nadia Ghulam, Ponts per la Pau disposa d’una xarxa clandestina d’escoles per a nenes al país centreasiàtic, on els talibans han prohibit l’educació per a les noies majors de 12 anys des que van prendre de nou el poder el 2021.

Mans Unides Andorra ha estat un actor clau per fer realitat aquesta iniciativa. En el marc d’un acord de col·laboració amb l’entitat catalana, va recaptar uns 14.000 euros, que han servit per comprar màquines de cosir i teixits.

Mans Unides Andorra va aportar 14.000 euros al projecte



L’objectiu del projecte és donar una oportunitat a les beneficiàries perquè puguin disposar de diners propis, ja que reben un sou a canvi de la feina que fan a la cooperativa. A llarg termini, el taller s’hauria d’utofinançar amb els ingressos derivats de la venda de les compreses.

Segons van explicar fonts de Ponts per la Pau, un dels avantatges principals de les compreses és que poden ser rentades, assecades al sol i reutilitzades. Les usuàries van reportar una reducció dels problemes de salut vaginal, com ara picor, enrogiment i irritació, sovint associats a les substàncies químiques presents en les compreses convencionals.

Dones treballant al taller de Daixt-e Bartxí.PONTS PER LA PAU

A part de les compreses, la cooperativa també fabrica bosses de tela per al transport d’objectes personals. A més, des que va posar-se en marxa a la tardor de l’any passat ha ofert diverses sessions formatives a les treballadores amb l’objectiu de donar-los la possibilitat de millorar les seves competències personals i professionals. Entre les sessions impartides, destaquen quatre tallers d’higiene per promoure pràctiques de salut menstrual segures; sis tallers de salut mental per reforçar el benestar emocional i psicològic; tres seminaris motivacionals per fomentar l’autoestima i la confiança en si mateixes, i una classe setmana de lectoescriptura i alfabetització.

Espai de trobada

Més enllà de la producció de compreses, Ponts per la Pau destaca que la cooperativa ha esdevingut un espai segur on les dones poden reunir-se, compartir experiències i donar-se suport mútuament. En un context com el de l’Afganistan, on les oportunitats per a les dones d’estar juntes fora de l’entorn domèstic són molt limitades, aquest projecte els ha permès establir vincles de confiança i crear amistats.