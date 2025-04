El 26è Festival Orgue&nd compatarà amb deu concerts de grans figures internacionals

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Interpretacions de J.S. Bach, jazz i, fins i tot, música contemporània. Arrenca la 26a edició del Festival Internacional Orgue&nd que, organitzat pels comuns de la capital, Escaldes-Engordany i la Massana, juntament amb el ministeri de Cultural i l'Associació Amics dels Orgues de les Valls d'Andorra, començarà el Divendres Sant i oferirà un total de deu concerts pensats per a tot tipus de públic sota el lema "A la llum de...". Deu propostes que es distribuiran en tres temporades -primavera, estiu i, finalment, una tercera amb tardor i hivern- que comptaran amb la presència d'organistes mediàtics i de primer nivell provinents d'Espanya, Itàlia, Alemanya, Àustria, França i Gran Bretanya. "El tema del lema 'A la llum de...', en realitat fa referència a posar en relleu aquestes partitures una mica més enllà del que és el paper en si, ja que no tenen gaire valor si no són interpretades a la llum de la nostra perspectiva actual com a intèrprets. És aquesta visió d'unió entre el passat i el present" ha comentat el director del festival, Ignacio Ribas.

Ribas, qui ha explicat que un dels objectius principals del festival és fer de l'orgue un instrument viu i present, que connecti amb la societat actual i que sigui accessible a tothom, ha avançat que la programació comptarà amb propostes tan especials com el concert 'Musica Ficta' del director Raúl Mallavibarren, on es podrà apreciar un alt nivell de música vocal; la presència de grans solistes com Angela Metzger o Wayne Marshall, que presentarà un programa molt eclèctic que inclourà també música jazz; el concert de Juan de la Rubia, que posarà la banda sonora a la pel·lícula de cinema mut 'El Gabinete del doctor Caligari' que es projectarà en directe; o la jove promesa francesa de 21 anys Alma Bettencourt, que recentment ha guanyat la prestigiosa plaça a la residència de Radio France.

Mossèn Ramon Sàrries, també present a la presentació del certamen, ha anunciat que el festival comptarà amb la publicació de dues obres: un nou llibre d'alta qualitat sobre els orgues d'Andorra i una publicació amb els dibuixos dels orgues del país que han fet alumnes de centres educatius. "Des del ministeri de Cultura vam renovar el conveni amb el festival l'any passat, no només per l'alt nivell de les propostes que s'hi programen, sinó també per la seva vocació pedagògica i la difusió que es fa d'aquest instrument" ha comentat el cap d'àrea d'Acció Cultural Joan Marc Joval. "Vull destacar la sort que tenim per ser el punt de trobada de molts organistes de tot el món. Volem continuar apostant per aquest festival per la feina que es fa per situar Andorra, la Massana i Escaldes-Engordany a l'altura d'un festival internacional" ha apuntat, per la seva banda, la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada.

Andorra la Vella serà, doncs, una de les principals seus del festival, ja que l’església de Sant Esteve acollirà sis dels deu concerts. També hi haurà concerts a l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana i a l'església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany.

Sant Esteve recuperarà l'antic harmònium



Durant la presentació del certamen també s’ha comentat que s’està restaurant l’antic harmònium d’Andorra la Vella, que estava en desús i que estarà disponible d’aquí a uns quatre mesos per ser utilitzat com a instrument a l’església. Potser es col·locarà a una capella de l’església, però encara no està clar. De fet, mossèn Sàrries ha comentat que va ser una donació d’una família del país i que, actualment, a Andorra n'hi ha tres, tots mal conservats. La idea és anar-los restaurant progressivament.