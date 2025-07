Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El nombre d'empreses actives l'any 2022 es va situar en 9.063, una variació positiva del 4,7% respecte a l'any anterior. Així ho ha anunciat el departament d'Estadística aquest matí, tot apuntant que el 87,6% són empreses del sector serveis. Del total dels 44.522 ocupats identificats el 2022, que representa un augment del 6,7% respecte a l'any anterior, el 81,3% desenvolupa la seva activitat al sector serveis.

Volum de negoci de 8.556,5 milions d'euros

El volum de negoci, identificat com l’import total de les vendes, de les empreses no financeres va assolir els 8.556,5 milions d’euros, i va suposar un augment destacable del 31,9% en comparació de l’any 2021. Destaca la secció comerç, amb el 46,7% dels ingressos totals generats durant el període considerat. A més, destaca el conjunt de les activitats relacionades amb la construcció i les activitats professionals, científiques i tècniques, amb l'11,8% i el 6,8% respectivament, del total de la xifra de vendes.

El resultat d’explotació, identificat com la diferència entre els ingressos i les despeses d’explotació sense tenir en compte les amortitzacions, es va situar en 1.755,7 milions d’euros l’any 2022, una variació positiva del 55,5% respecte a l’any anterior. Destaca el sector “Serveis” com l’àmbit d’activitat més important generant el 74,9% del resultat. Per la seva banda, el marge d’explotació, que es calcula dividint el resultat d’explotació per l’import net de la xifra de negocis, va ser del 19,93% pel conjunt de l’economia l'any 2022 i va representar una variació positiva anual del 18%.

En relació amb les despeses de personal i coincidint amb la distribució del volum de negoci, la secció comerç és la que compta amb unes despeses més elevades, amb un 28,5% del total, seguit a certa distància de construcció, amb un 13,1%. La despesa de personal per assalariat es va situar en 41.627,3 euros anuals pel conjunt de les empreses no financeres durant l’any 2022, amb una variació positiva del 15% respecte de l’any anterior.

La productivitat per treballador del total de les empreses l'any 2022, es va situar en 68.744,7 euros el que representa una variació positiva del 31,3% respecte a l’any anterior, apunta Estadística.