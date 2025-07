Unai Solé i Daniel Martín, guanyadors del 18è Dictat nacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Unai Solé i Daniel Martín han estat els grans guanyadors de la final del 18è Dictat nacional, que va celebrar-se ahir al matí a Encamp. Solé, del col·legi Mare Janer, va endur-se el premi de la categoria A, mentre que Martín, del mateix centre, va guanyar a la categoria B. Tots dos van endur-se a casa un xec de 600 euros. Els segons i tercers van ser premiats 300 i 150 euros, respectivament.

“Tots els que heu vingut avui a fer el dictat sou finalistes i heu demostrat un bon nivell, però us vull animar a perfeccionar encara més la correcció ortogràfica i a llegir, perquè la lectura és molt necessària, tant per millorar l’escriptura com per aprendre qualsevol matèria. El vostre interès i la vostra motivació ens ajuden a assolir l’objectiu d’aquest projecte, que és aprofundir el coneixement de la nostra llengua pròpia i oficial”, va destacar la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.