La pensió per a qui ha cotitzat més de 20 anys és de 1.176 euros al mes

Els pensionistes que han cotitzat més de vint anys a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) estan cobrant de mitjana 1.176,24 euros mensuals, segons les dades de la parapública sobre les prestacions a càrrec de la branca de jubilació a 31 de desembre del 2024. L’any 2025 va començar amb 8.559 persones que havien superat la barrera dels vint anys de cotització i que estaven cobrant una pensió de jubilació. D’aquestes, 7.231 residien al Principat i 1.328 ho feien a l’estranger.

El nombre total de persones que estaven cobrant una pensió a càrrec de la branca de jubilació de la Seguretat Social a final d’any era de 15.181, de les quals 9.094 residien al Principat i 6.087, a l’estranger. L’import mitjà mensual de la prestació era de 781,39 euros, un increment notable respecte als anys anteriors.

Cal recordar que hi ha persones que tenen dret a pensió amb cotitzacions inferiors a vint anys, ja que abans dels canvis legislatius només per haver tributat un dia a la Seguretat Social es tenia dret a rebre una pensió. Així, el 31 de desembre del 2024 hi havia 6.622 persones que havien cotitzat entre 0 i 20 anys i rebien una pensió de la CASS de 271,14 euros mensuals de mitjana. D’aquestes, la majoria, 3.419, residien fora de les fronteres d’Andorra.

El fet que una part significativa dels pensionistes amb menys de 20 anys cotitzats visqui a l’estranger és una realitat que es manté estable en els darrers anys. Molts d’aquests pensionistes van treballar a Andorra durant períodes curts abans de traslladar-se a altres països, principalment Espanya i França. Això també reflecteix la importància del sistema de convenis internacionals en matèria de seguretat social, ja que permet als treballadors sumar anys cotitzats en diferents països per tenir dret a una pensió.

També cal recordar que amb l’entrada en vigor dels canvis legislatius del 2014 es té dret a jubilació a partir de 15 anys cotitzats si es tenen 65 anys, i a partir dels 61 anys si s’ha tributat almenys 40 anys, es té dret a una prestació de retir anticipada. Des del 2014, es té dret de capitalitzar la jubilació amb entre 5 i 15 anys cotitzats.

La CASS va tancar el 2024 amb un total de 21.021 pensionistes. El gros el formaven els jubilats, que es van enfilar fins a 15.875, englobant les pensions de vellesa, d’invalidesa passada a vellesa i de jubilació. En aquest cas, l’import mitjà de la pensió era de 782,78 euros mensuals i 9.495 del total de beneficiaris vivien al Principat.

Segons les dades del tancament del 2024, la Seguretat Social pagava prestacions a 3.616 persones en concepte de viduïtat, 2.063 de les quals eren residents a Andorra. Ho feia per una mitjana de 410,55 euros mensuals. De la resta de pensions, 311 (205 residents) corresponien a orfandat, per un import mitjà de 378,54 euros mensuals, i 2.218 (1.564 residents) corresponien a invalidesa, per un valor mitjà de 709,67 euros mensuals.

La taxa de dependència, que mesura el nombre de persones més grans de 65 anys respecte d’aquelles en edat de treballar i que cotitzen a la branca de jubilació de la Seguretat Social, es va situar a 3,23 a final del 2024. Això significa que per cada pensionista hi havia 3,23 treballadors cotitzant, una xifra lleugerament inferior a la registrada el 2023, quan era de 3,31.

Els pensionistes amb més de vint anys de cotització a la CASS cobraven a final del 2023 de mitjana 1.127,3 euros, 48,94 euros menys del que estan ingressant de mitjana a partir del 31 de desembre del 2024. D’altra banda, la pensió mitjana general ha augmentat 98,59 euros, passant de 682,8 euros a 781,39 euros en un any.

Aquest augment de la pensió mitjana general és fruit de l’increment del cost de la vida i dels ajustos aplicats per garantir que els pensionistes mantinguin un poder adquisitiu adequat. En aquest sentit, s’ha reclamat que les revaloracions es facin de manera més regular per evitar pèrdues de capacitat adquisitiva en contextos d’inflació alta.

En definitiva, l’evolució de les pensions i la seva sostenibilitat continuaran sent temes centrals en el debat polític i econòmic d’Andorra. Els pròxims anys seran determinants per veure com s’adapta el sistema a una realitat demogràfica canviant i a les necessitats d’una població jubilada en creixement constant.