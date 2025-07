Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, s'ha mostrat oberta aquest diumenge durant unes declaracions sobre la manifestació d'aquest dissabte per a l'habitatge digne, a continuar ajustant mesures i reglaments per garantir que els pisos públics arribin a les persones que realment els necessiten. De fet, la titular de la cartera d'Habitatge ha recordat que el Govern ja va fer un pas en aquest sentit el passat mes d'agost, quan es va modificar el reglament del registre d’accés al parc públic d’habitatge de lloguer assequible per flexibilitzar l’adjudicació de pisos als menors de 35 anys que no podien acreditar un contracte de lloguer. "Fa pocs dies també l'hem modificat per facilitar l'accés als pensionistes i a les persones amb pensió de viudetat, perquè sabem que les pensions són baixes. També es va rebaixar l'import d'ingressos i, si és necessari, continuarem adaptant-ho, perquè el que volem és que aquests pisos serveixin a les persones que realment els necessiten", ha puntualitzat Marsol.

Tot i això, Marsol -qui ha assegurat que algunes reivindicacions del manifest de la Coordinadora per a l'Habitatge ja es troben en marxa- ha volgut posar en relleu que durant els últims dos anys el Govern ha invertit 73 milions d'euros en habitatge públic, superant les previsions inicials de destinar només 12 milions anuals. A més, també ha recalcat que des de l'executiu es continua treballant amb l'objectiu de crear 200 habitatges per a persones en risc d'exclusió a final d'any. "Fa poc es va aprovar una llei de creixement sostenible i dret a l'habitatge, que regula qüestions com els habitatges buits, els apartaments turístics, la limitació a la inversió estrangera i les plusvàlues. Crec que el Govern està fent un pas important per millorar la situació", ha destacat Marsol. "Fins i tot la llei de creixement sostenible i dret a l'habitatge que parla de permetre promocions estrangeres sempre que es destinin el 50% al lloguer preu assequible", ha afegit mentre assegurava que "continuarem aquesta feina de parlar amb tothom per buscar una solució equilibrada".

Sobre la preocupació que moltes persones s'han de traslladar a viure a la Seu per accedir a habitatges més econòmics, Marsol ha destacat que l'objectiu del Govern és garantir que tothom que treballi a Andorra pugui viure al país si ho desitja. "Per això, s'està treballant en la creació d'habitatge públic, com els pisos a Sant Joan de Casellas. També es preveu l'arribada de 500 pisos més abans de 2027", ha recordat la titular de la cartera d'Habitatge, mentre anunciava que, pel que fa a l'antic hotel Pellicer a Canillo, tot i que l'oferta és atractiva amb preus ajustats al 30% dels ingressos familiars, encara hi ha només dos o tres inscrits.

Quant a la demanda de prohibir els desnonaments quan no hi ha una alternativa d'habitatge disponible per a les persones afectades, Marsol ha aclarit que, actualment, si una família és desnonada i no pot permetre's un habitatge, els serveis socials de seguida els ajuden a trobar una solució, "per tant, ningú que no tingui mitjans queda sense llar", ha assegurat.