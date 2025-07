Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Uns set estudiants de la Universitat d'Andorra (UdA) han sol·licitat la mobilitat internacional per al primer semestre del curs 2025-2026. Aquestes són unes xifres que segueixen la mateixa tendència que el curs anterior, on es van batre els rècords totals amb 33 sol·licituds (nou estudiants en l'inici del curs 2024-2025 i dotze dels dos semestres del curs 2023-2024), que se sumen als 11 treballadors que també l'han sol·licitat, fent un total de 44 demandes de mobilitat internacional. Així doncs, en total, uns 26 estudiants de segon o tercer curs han marxat a universitats del Canadà, Finlàndia, Xipre, Portugal, França o Espanya, per poder fer un semestre de mobilitat internacional, en alguns casos, de centres d'alt prestigi, durant els darrers tres cursos.

Els passos per fer la sol·licitud

El procés per fer la sol·licitud és bastant senzill, encara que la sol·licitud s'ha d'aprovar per la junta acadèmica de la universitat. Abans de començar la tramitació dels documents requerits, els alumnes interessats han d'haver assolit uns crèdits mínims. També de consultar, amb la coordinació d'estudis, els convenis i requisits d'accés de les universitats on volen anar, així com verificar l'equivalència entre els cursos que es faran a la universitat de destí. Després d'emplenar els formularis de mobilitat i de sol·licitar els ajuts, els quals poden ascendir fins als 1.600 euros, els demandants han d'escriure una carta de motivació dirigida a la junta i esperar la seva aprovació. Tal com expressen des de l'UdA, moltes d'aquestes universitats arriben a ser molt atractives per als estudiants, els quals poden estudiar en centres d'alt prestigi sense haver de pagar el seu preu, és a dir, mantenint els preus de les matrícules de l'UdA.

Convenis amb més de 50 universitats del món

L'atractiu d'aquests convenis és poder enviar els estudiants a 'cost zero', només pagant la matrícula de la Universitat d'Andorra. Per aquest motiu, als països com els Estats Units, no hi ha un conveni establert, ja que no interessa al país de destinació que els estudiants paguin 800 euros de matrícula de la universitat d'origen, en comptes de 25.000 euros el preu mitjà actual per un any als Estats Units d'Amèrica. Segons informen des del centre educatiu, són 320 les places de les quals es disposen en més de 50 universitats diferents en països molt diferents com Itàlia, San Marino, la regió autònoma d'Åland, Taiwan o Cuba, entre altres. De fet, l'únic lloc del continent amb el qual encara no estableixen cap conveni de mobilitat internacional és amb Oceania, però s'ha mencionat que no es descarta continuar treballant per incloure alguna universitat d'Austràlia, tot i que no preveuen moltes més ampliacions. Cal recordar que són convenis transitoris, és a dir, que poden renovar-se o no en funció dels interessos d'ambdós centres. En aquest sentit, des del servei de programes internacionals de l'UdA esclareixen que la gran majoria de convenis es renoven constantment.

Segons les enquestes que es realitzen després de fer les mobilitats, tant als estudiants com als centres de destí, el 100% de les mobilitats internacionals solen tenir un 4,5 o 5 sobre 5 de qualificació, tot i que la valoració en les universitats de fora solen baixar una mica a causa de les mancances de fluïdesa en el funcionament. Unes dades que demostren que la mobilitat internacional serveix als joves per poder conèixer altres formes de funcionament fora del país.

Mobilitat per als treballadors

A banda, també es fan mobilitats internacionals amb els treballadors, els quals, en el cas de rebre poden estar fins a tres mesos, mentre que els treballadors nacionals marxen d'una a dues setmanes amb ajuts de l'UdA. Aquesta és una iniciativa que es va engegar el 2022 i que, a poc a poc, comença a tenir més interessats. Amb tot, la xifra de desplaçaments es baixa, solen ser d'un a tres treballadors els quals la sol·liciten, interessats pels vincles i connexions que s'estableixen fora.

Pel que fa a la mobilitat del personal docent i investigador, els motius que porten els treballadors a dur a terme la mobilitat se centren a millorar les competències pedagògiques i investigadores dels docents de l'UdA, promoure l'intercanvi d'experiències en metodologia docent; impulsar el desenvolupament de projectes de recerca i consolidar i incrementar els vincles amb xarxes i universitats; o per al personal administratiu i tècnic, el qual cerca millorar les competències professionals del personal administratiu i tècnic de l'UdA, promoure l'intercanvi d'experiències relacionades amb els llocs de treball del personal administratiu i tècnic, i consolidar i incrementar els vincles amb xarxes i universitats internacionals.