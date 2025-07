L’Observatori preguntarà per primer cop per la percepció de la justícia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El departament de sociologia d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) va iniciar dimecres passat el treball de camp per a la primera edició de l’Observatori 2025, el baròmetre semestral que mesura l’estat d’opinió de la ciutadania. La gran novetat d’aquesta edició és la inclusió d’un bloc de preguntes dedicat a la percepció del sistema judicial andorrà.

Per primera vegada, es preguntarà als enquestats fins a quin punt confien en la preparació dels batlles i magistrats, si consideren que l’administració de justícia actua de manera imparcial o si perceben que la lentitud del sistema judicial n’afecta l’eficàcia. Aquestes qüestions permetran obtenir una radiografia inèdita sobre el grau de confiança institucional en un dels poders fonamentals de l’Estat.

Com és habitual des del 2002, unes 700 persones escollides aleatòriament seran entrevistades per via telefònica. Se’ls demanarà, entre altres aspectes, quins són els tres àmbits que caldria millorar al país, i es mantindran els indicadors relacionats amb la percepció econòmica tant en l’àmbit nacional com personal.

També es repetirà el bloc de preguntes basat en el test de Goldberg per mesurar el benestar emocional de la població. S’indagarà sobre símptomes com la dificultat per concentrar-se, la pèrdua de gana, alteracions del son o la sensació de lentitud, així com l’atenció psicològica o psiquiàtrica rebuda.

Una altra novetat és la incorporació d’un apartat sobre innovació i recerca. Es demanarà als participants què entenen per innovació i en quins àmbits la situen, ja sigui en la tecnologia, la creativitat o els valors socials.

Inquietud creixent

Amb aquesta nova edició, Andorra Recerca + Innovació vol aprofundir en el coneixement de les opinions ciutadanes sobre institucions clau, en un moment en què la confiança pública és objecte d’anàlisi arreu d’Europa. L’apartat sobre justícia respon a una inquietud creixent per la transparència i l’eficiència del sistema judicial.

Els resultats del baròmetre es publicaran una vegada processades totes les respostes i permetran comparar les dades amb les dels observatoris anteriors. El recull d’informació també servirà per orientar polítiques públiques i accions de millora institucional.