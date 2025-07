El fons andorrà que garanteix els dipòsits bancaris s’obre a Europa

Jurament d’Eric Jover com a president de l’AFA.Consell General

El Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (Fagadi), encarregat de protegir els dipòsits dels clients en cas d’insolvència bancària, s’ha incorporat com a membre de ple dret a l’European Forum of Deposit Insurers (EFDI), una associació internacional sense ànim de lucre que agrupa fons de garantia i sistemes de compensació d’inversions a escala europea.

L’EFDI, creat el 2002, té com a missió afavorir l’estabilitat financera fomentant la cooperació entre els seus membres i promovent l’intercanvi de coneixements, bones pràctiques i l’evolució de la normativa comunitària en matèria de protecció dels dipositants. Actualment, compta amb 70 membres procedents de 49 jurisdiccions europees, entre els quals hi ha 55 fons de garantia de dipòsits i 15 sistemes de garantia d’inversions.

Per al Fagadi, la incorporació a aquesta xarxa suposa un reconeixement internacional i una oportunitat per reforçar la seva tasca mitjançant la col·laboració amb altres entitats homòlogues. A més, permetrà accedir a informació actualitzada i participar activament en iniciatives que tenen com a objectiu millorar els sistemes de protecció financera, especialment en un context de canvis normatius i nous riscos bancaris derivats de la digitalització i la inestabilitat global.

El Fagadi va ser creat el 2018 amb la Llei 20/2018 i garanteix el retorn dels dipòsits fins a un límit establert en cas que una entitat bancària andorrana entri en fallida. La seva adhesió a l’EFDI representa un pas important en l’alineació d’Andorra amb els estàndards europeus en matèria de supervisió i estabilitat del sistema financer.

Amb aquesta integració, el país reforça el seu compromís amb la transparència, la protecció dels estalviadors i l’adopció de millors pràctiques en un entorn bancari cada cop més interconnectat i exigent.