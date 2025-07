Concòrdia reclama mesures per recuperar talent, frenar la desigualtat i impulsar la innovació

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de Concòrdia portarà al pròxim ple del Consell General tres preguntes orals sobre el retorn del talent andorrà, l’augment de la desigualtat social i el foment de la innovació i emprenedoria.

El president del grup, Cerni Escalé, demanarà quines accions impulsa l’executiu per facilitar el retorn de joves formats a l’estranger, tenint en compte la manca de seguiment d’aquest col·lectiu i les dificultats derivades del cost de la vida i de l’habitatge. En l’àmbit social, Núria Segués vol saber com interpreta el Govern l’increment de la desigualtat, segons l’estudi del cost de la vida del 2024, i alerta que els salaris no segueixen el ritme de l’encariment generalitzat. Per la seva banda, Pol Bartolomé preguntarà pel desplegament de l’“Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria 2021-2030” i reivindica la necessitat de diversificar l’economia per generar oportunitats de futur.