La manifestació per l'habitatge aplega més de 500 persones

Sota el lema Per un habitatge digne. Regulació dels lloguers ja! més de 500 persones han recorregut avui a la tarda els carrers del centre d'Andorra la Vella per protestar contra les dificultats de cada vegada més persones per accedir a un habitatge digne. La manifestació ha acabat a la Rotonda del Km 0. Un cop arribats al final del trajecte s'han proferit crits contra el cap de Govern, Xavier Espot, demanant la seva dimissió i un "habitatge digne".