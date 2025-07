Govern xifra en 446.952 euros els estudis sobre transport

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha realitzat set estudis sobre el transport públic durant els últims deu anys, amb un valor total de 446.952,41 euros. Així ho va explicar el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ahir en una resposta escrita a una pregunta formulada de la mateixa manera per la consellera general del grup parlamentari d’Andorra Endavant (AE) Noemí Amador, que demanava per les empreses que han estat contractades pel Govern per realitzar estudis relatius a projectes de transport públic durant l’última dècada.

En la resposta s’explica que el 2021 es va realitzar l’estudi previ de viabilitat del transport segregat, amb valor de 33.440 euros, fet per les empreses UTE Suport, SAU, Euroconsult, Doymo i Sinob Mobilitat; un estudi de viabilitat de la renovació de la flota, amb un cost de 7.404,47 euros i atribuït a Sinob Mobilitat, i un tercer anomenat equilibri econòmic del primer i el segon any d’explotació, dut a terme per l’empresa Comply Consultors, amb un valor de 10.241 euros.

El següent va tenir lloc el 2023 i va ser l’anomentat complement a l’estudi previ de viabilitat del transport segregat, que va tenir un cost de 9.927,50 euros, donat a les empreses UTE Suport, SAU, Euroconsult, Doymo i Sinob Mobilitat. El 2024 es va redactar l’acord d’equilibri econòmic i redacció d’addenda, donat a Sinob Mobilitat per 14.839 euros, i la implantació i pla sectorial del transport segregat, que va costar 319.385,44 euros i del qual va formar part l’UTE Suport, SAU, Euroconsult, Doymo i Sinob Mobilitat. Enguany es realitzarà l’assistència tècnica de transports, concedit a Sinob Mobilitat per 23.500 euros l’any, i l’anomenat estudi d’optimització dels recursos de Transports –encara no està tancat–, donat a l’empresa Sinob Mobilitat per un total de 28.215 euros.