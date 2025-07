Fitch manté Andorra en A- amb perspectiva estable

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’agència d’avaluació Fitch Ratings manté el ràting d’Andorra en A- amb perspectiva estable, mantenint la nota i la perspectiva que es va assolir el juliol del 2022 i que s’ha anat replicant en els diferents exàmens. El comunicat de premsa difós pel Govern va detallar que l’informe destaca el creixement de l’economia, d’un 3,4% del PIB l’any 2024, impulsat principalment pel sector turístic, la construcció i els serveis financers, i valora que és una economia centrada en els serveis i poc exposada a les tensions del comerç global. D’altra banda, es remarquen del país fonaments estructurals forts, amb un PIB per càpita i uns indicadors de governança que superen la mitjana de països amb la mateixa qualificació. I, afegeix que la disciplina fiscal i l’estabilitat macroeconòmica han estat claus per continuar disposant d’aquesta qualificació, reforçat per una gestió rigorosa del deute públic, que se situa per sota de la mitjana dels països qualificats amb A. L’executiu també remarca la referència de Fitch a l’acord d’associació amb la UE, en el sentit que “representa una oportunitat clau per a la diversificació econòmica d’Andorra a mitjà i llarg termini, facilitant una major integració al mercat europeu”.