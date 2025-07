Espot obre la porta a flexibilitzar la pròrroga forçosa a partir del 2027

Publicat per Àlex RipollRedacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, va defensar ahir que l’executiu manté una “situació estable fins al 2027” en matèria de lloguers, i que durant aquest període es protegirà el 90% dels arrendataris. “No tan sols ho tenim regulat, sinó que no poden ser expulsats del seu pis si venç el contracte”, va afirmar. També va assegurar que cal “treballar en l’escenari post 2027” i va apel·lar al diàleg: “Hem d’obrir un diàleg amb la coordinadora i els propietaris per evitar una liberalització absoluta dels lloguers d’un dia a l’altre.”

Espot va reiterar que “intervenció del mercat, sí”, recordant que s’ha aplicat amb la pròrroga forçosa dels contractes. “No descartem implementar altres mesures a canvi de flexibilitzar aquesta pròrroga”, va dir. Tot i això, va advertir que “el Govern no té una vareta màgica” i que “no pot crear una economia dirigida ni un estat centralitzat”. “A curt termini pot semblar efectiu, però a llarg termini empitjoraria la situació estructural del país”, va afegir. “Cal sentit comú i el convenciment que vivim en una democràcia liberal.”

La Coordinadora per un Habitatge Digne afirma en un comunicat que “la pau social a aquest país mai havia estat tan a prop de trencar-se”. Reclama diàleg real i propostes valentes, com ara la regulació dels lloguers, un registre públic de la propietat, la fi de la trampa del fill i un conveni de cooperació contra l’especulació. La manifestació per l’habitatge és avui.