Els aranzels s’adaptaran a Europa

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els aranzels del 10% que Donald Trump va aplicar a Andorra són més baixos que els del seu entorn immediat, que se situen en un 20%. Tot i això, els acords existents impedeixen que el Principat es converteixi en una mena d’illa des d’on importar i exportar cap als Estats Units. Així ho va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, durant la presentació de l’anàlisi comparativa entre Andorra i altres petits estats, organitzada ahir per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA).

L’economista contractat per l’EFA, Javier Díaz Giménez, va exposar la possibilitat que Andorra aprofités els aranzels més baixos respecte als països de la Unió Europea per atreure empreses interessades a comercialitzar amb els Estats Units. Segons va manifestar Díaz, aquest avantatge podria suposar “l’empenta que necessita algú que s’estigui plantejant venir”.

“Els aranzels que la Unió Europea acabi aplicant també els haurem d’implementar”

Xavier Espot, Cap de Govern



Tanmateix, Espot va puntualitzar que els acords duaners signats impliquen que “els aranzels que Europa acabi aplicant també els haurem d’implementar. Per tant, els productes importats dels Estats Units seran més cars”. Pel que fa a altres béns, com ara els agrícoles, quedarien fora d’aquests acords. No obstant això, el cap de Govern es va mostrar poc partidari de “la teoria de viure del marge i al marge” per aprofitar les “poques finestres” que podrien obrir-se després de les imposicions nord-americanes. Amb tot, va remarcar que “de totes les situacions s’han de treure aspectes positius” i que el Govern analitzarà les possibles oportunitats, sempre que no comprometin els acords firmats.

“Els aranzels poden ser l’empenta que necessita algú que es plantegi venir”

Javier Díaz, Economista



“El tema dels aranzels és si es tracta d’una tàctica negociadora o d’una estratègia establerta”

Daniel Armengol, President de l’EFA





Per la seva banda, el president de l’Empresa Familiar Andorrana, Daniel Armengol, va valorar que “la gran discussió sobre els aranzels és si es tracta d’una tàctica negociadora o realment d’una estratègia ben establerta”. A més, Armengol va lamentar que “Andorra no deixa de ser un actor col·lateral” que es veurà afectat per les conseqüències d’aquestes decisions.

Abocats a la recessió

Espot va afirmar que la guerra comercial de Trump no tindrà un gran impacte sobre Andorra, ja que el volum d’importacions i exportacions amb els Estats Units és limitat. Tot i això, el cap de Govern va lamentar que “l’aplicació d’aquests aranzels no és una bona notícia, especialment per la interdependència amb les economies europees”. A més, va advertir que aquesta mesura podria venir acompanyada d’una recessió global que tindria “efectes negatius per a nosaltres”.

Díaz va compartir aquesta preocupació i va explicar que els primers a notar el declivi seran els mateixos Estats Units, que podrien arribar a registrar una taxa de creixement negativa de fins al 4% anual. Pel que fa a la resta del món, va predir que hi haurà una situació “volàtil” en què “gairebé tothom tindrà un creixement inferior al previst”.

Javier Díaz exposant l’estudi.Fernando Galindo