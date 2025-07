Cultura reconeix que els requisits de l’Estatut de l’Artista frenen l’acreditació

Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri de Cultura ha assegurat que els requisits econòmics de l’Estatut de l’Artista “no són del tot operatius”, davant els pocs inscrits al registre. “Només ho han fet sis artistes dels àmbits escènics, visuals i del tatuatge”, ha reconegut Joan-Marc Joval, director de Promoció Cultural, tot afegint que “estem estudiant incorporar nous criteris més enllà dels econòmics”, perquè consideren que centrar-ho únicament en l’aspecte financer va ser un “error de càlcul”. Des del Govern, veuen amb bons ulls l’alternativa que va proposar l’Associació de Músics d’esdevenir una cooperativa per emparar els intèrprets. Joval considera que aquesta fórmula els convertiria en un “instrument paral·lel per incorporar progressivament els músics a l’Estatut de l’Artista”, que actualment no ha assolit l’impacte esperat.

En aquest sentit, valoren que un dels requisits per accedir a l’Estatut de l’Artista pugui ser la “formació específica en l’àmbit artístic”. “Professions com la de metge o advocat es col·legien i automàticament queden acreditades per exercir”, va exemplificar Joval. Tanmateix, també va assegurar que encarà és d’hora i que “estem estudiant la ruta a seguir”. Actualment, només pot acreditar-se qui demostri haver cobrat el salari mínim els darrers tres anys o presenti un pla professional per als pròxims cinc, però, tal com va denunciar ahir l’Associació de Músics, “seria impossible”.

“Estudiem incorporar nous requisits, com la formació artística, per acreditar el règim laboral”

Joan-Marc Joval, Director de Promoció Cultural



Sobre el funcionament de la cooperativa, Joval no descarta que una sola entitat pugui agrupar diversos gremis artístics, ja que considera que “és un model completament replicable”. “Cal tenir en compte que la Llei de cooperatives és antiga i probablement hauria de ser reformulada. Habitualment, una cooperativa té cert ànim de lucre”, va detallar. Per tant, es descartaria l’opció d’una cooperativa pública que ho gestionés.

Pel que fa a les possibles modificacions de la llei, Govern creu que només seria necessari “canviar-ne el reglament” per incorporar nous requisits a l’estatut. “Ara bé, si les modificacions han de passar per una reforma legal, així es farà”, va exposar Joval. Això significaria tornar a enviar l’estatut al Consell General.

El departament de Cultura assegura que ara “s’està fent una anàlisi profunda i es treballa estretament amb la CASS” per aconseguir la cobertura sense els requisits econòmics. “Creiem que l’associació no tan sols ha posat el tema sobre la taula, sinó que ha aconseguit que ho treballem de veritat”, va cloure.