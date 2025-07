Com la primavera transforma la salut mental de les persones

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La primavera pot tenir uns efectes positius sobre la salut mental de les persones. Amb l'arribada del bon temps, l'allargament de la llum solar al final del dia i l'oportunitat d'estar més temps a l'exterior, genera uns beneficis satisfactoris per les persones que pateixen algun tipus de malaltia de salut mental.

"El sol anima molt, tenim més energia i motivació i la gent s'anima a sortir més a l'exterior, això té un impacte positiu", explica la psicòloga, Mireia Català. El fet de fer més activitats a l'aire lliure tendeix al fet que les persones experimentin una "reducció del cortisol", que és l'hormona que genera l'ansietat, comenta Català. "Quan el cortisol baixa, es redueix l'estrès i dormim millor, i més a la primavera que dormim poc", detalla la psicòloga. Es tendeix a dormir menys pel canvi d'horari o perquè s'està més actiu en aprofitar la llum solar, la qual cosa acaba repercutint en estar més desperts i menys disposats a dormir tan aviat com a l'hivern.

"La llum hi fa molt, és el factor essencial. Quan surts de treballar i encara és de dia veus que hi ha vida més enllà de l'oficina", remarca Català. Això potencia un major estat d'ànim perquè la llum del sol estimula la producció de serotonina, una hormona associada amb el benestar i la felicitat. A més, el fet que els dies siguin més clars, "potencia la interacció social", declara. I les interaccions socials acaben repercutint positivament en la salut mental.

De totes maneres, no tothom experimenta efectes positius amb l'arribada de la primavera. "En general, factors positius n'hi ha més que de negatius, el problema que tenim a Andorra és que no tenim primavera", exposa l'especialista en salut mental. I això s'ha pogut comprovar aquesta setmana, passant d'una nevada intensa el dissabte i al cap de dos dies s'han registrat temperatures altes, com va succeir aquest dilluns i dimarts, arribant els 20 graus al migdia. "Com és molt agressiva, a vegades apareix l'astènia primaveral", assegura Català. Això és un trastorn temporal que sol sorgir al principi d'aquesta estació. "Produeix cansament, fatiga, falta de son, dificultats per concentrar-se i afecta a nivell psicològic pel canvi d'hora", indica Català, que afegeix: "Molta gent es nota ansiosa pel canvi d'hora el principi perquè al cos li costa acostumar-se i hi ha un trastorn del son".

Les persones que pateixen estrès i ansietat se'ls "pot incrementar" aquesta ansietat si tenen l'astènia primaveral, argumenta la psicòloga. Amb el bon temps es presta a fer activitats a l'aire lliure i, per tant, es tendeix a socialitzar més, però la persona que pateix ansietat intenta evitar-ho perquè "pensen que si estan sols, estaran millor", afirma Català. "Les relacions socials tenen un impacte positiu per la gent que està bé mentalment, però les persones que passen per un procés depressiu per ells és un hàndicap", resumeix l'especialista. De totes maneres, Català explica que ha tingut algun pacient en depressió que li ha reconegut que fer activitats amb gent i a l'exterior li va servir per deixar de pensar en un tema concret i a estar més content.

Tot i que hi ha aspectes positius i negatius amb l'arribada de la primavera i el canvi d'hora, Català suggereix aprofitar la primavera el màxim per un major benestar. "Realment, la primavera és més positiva i tot depèn de com la vulguem aprofitar. Recomano aprofitar-la perquè té més beneficis", conclou la psicòloga.