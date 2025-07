Vuit exemplars d’os bru van passar per Andorra el 2024 i van deixar 48 indicis

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra ha confirmat la presència de vuit exemplars d’os bru al territori durant el 2024, segons les dades oficials presentades a la reunió anual del grup de seguiment transfronterer de l’os bru al Pirineu (GSTOP). En paral·lel, s’han registrat 48 indicis de presència d’aquesta espècie dins del territori andorrà, entre mostres biològiques, imatges i rastres.

Aquestes xifres formen part del cens global de 96 individus identificats al conjunt del Pirineu, que representa un augment respecte als 83 exemplars de l’any anterior. La trobada anual del GSTOP, en què participa activament el Govern a través del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i del cos de banders, serveix per posar en comú les dades recollides pels diversos territoris implicats.

El seguiment local es fa al llarg de 16 estacions de control, on es recullen mostres de pèl i excrements per a la seva anàlisi genètica. Durant el 2024, aquestes estacions han permès identificar set individus (una femella i sis mascles). A més, s’ha enregistrat un vuitè exemplar amb càmera automàtica, tot i que no se’n va poder fer la identificació genètica.

Aquest dispositiu de control es complementa amb la verificació de les observacions ciutadanes i amb l’activació de protocols d’alerta al sector ramader, quan es considera necessari, per minimitzar els riscos d’interacció. A més, es fan accions de sensibilització pública per informar sobre la convivència amb la fauna salvatge.

Els 48 indicis de presència documentats durant l’any –entre mostres, imatges i rastres– posen de manifest que Andorra no és només zona de pas, sinó un espai amb presència recurrent d’aquesta espècie emblemàtica.

Pel que fa a tot el Pirineu, el cens del GSTOP ha identificat 22 cries noves repartides en 13 ventrades, i ha sumat set exemplars que no havien estat detectats l’any anterior. La superfície d’àrea de distribució s’amplia fins als 7.200 quilòmetres quadrats, consolidant la tendència expansiva de la població d’os bru des del 1996.

La mobilitat dels exemplars fa que molts d’ells siguin identificats en més d’un territori. En aquest sentit, diversos ossos detectats a Andorra també han estat vistos a França o a Catalunya, confirmant la importància de la coordinació transfronterera per al seguiment científic i la gestió conjunta de l’espècie.