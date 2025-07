Publicat per Daniel Muñoz Creat: Actualitzat:

Govern va anunciar dimecres que enduriria els requisits per acreditar el domicili i evitar el fenomen del relloguer d’habitacions. D’aquesta manera, s’obligarà els nous residents que no siguin titulars d’un contracte d’arrendament a certificar que el propietari de l’habitatge on fixaran la residència dona el consentiment perquè hi visquin. Un canvi en la normativa que la representant de l’Associació de Colombians, Katherine Barbosa, considera que “generarà molta dificultat” a les persones temporeres, però que, a la vegada, “és necessària”.

“Hi ha persones que se solen aprofitar de l’immigrant que ve sense un lloc on poder dormir”, assenyala, tot subratllant que “en la majoria d’ocasions són els titulars del contracte” els que fan aquestes pràctiques “sense que el propietari tingui idea sobre què està passant a l’interior de l’immoble”. “A mi m’han arribat testimonis de persones que intenten rellogar la meitat d’un llit en habitacions compartides”, assegura.

La mesura també ha sigut celebrada pel president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), Jordi Marticella, que es mostra satisfet “després que Govern ens hagi escoltat”. Segons Marticella, aquesta és una mesura que fa anys que reclamem i que servirà per “evitar la sobreexplotació de pisos” i “que les persones acabin vivint en condicions inacceptables”. En aquesta línia, el president també demana a l’executiu que “sigui més estricte amb els processos d’immigració” per “regular l’entrada de gent al país”, ja que ell considera que va ser a partir de la pandèmia de la covid-19 quan es va multiplicar el fenomen i l’arribada de nova població.

Un dels buits que deixa la modificació del reglament, tal com assenyala el president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, és quan els casos de relloguer venen donats per part dels propietaris de l’habitatge, ja que, “com es pot comprovar que en un pis on han d’entrar tres” no “acabin accedint vuit?”. “Tant els propietaris com les immobiliàries són conscients d’aquesta realitat” i del fet que “aquí hi ha negoci”, relata. “Això s’haurà de solucionar”, apunta. Ponce també celebra la decisió, en ser “una mesura” que no tan sols beneficiarà “la gent que ve de fora”, sinó “tot el poble andorrà”.

Preguntat per aquesta qüestió, Marticella assegura que “potser hi ha algun propietari que se n’aprofita”, però que “aquesta no és la filosofia de l’APBI ni tampoc la dels seus socis”, i que ell no ha conegut “cap cas”.

La coordinadora

La Coordinadora per un Habitatge Digne, en canvi, considera que la modificació no servirà de res “en els casos on és el mateix propietari qui crea els pisos pastera”. I destaca que escoltant molts treballadors de la construcció i de l’hostaleria es pot saber que “viuen en pisos pastera amb el vistiplau del propietari, que sovint és el seu empleador o persona propera a ell”. L’entitat reclama que es faci una limitació efectiva del nombre màxim de convivents en un pis per resoldre la problemàtica.