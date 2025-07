Imatge de Juan publicada per la policia demanant col·laboració per trobar-loSFP

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La família del padrí desaparegut aquesta matinada a Escaldes ha avisat a la policia que han localitzat l'home "sa i estalvi", que ha aparegut en el domicili d'un familiar a Barcelona, segons ha informat el cos de seguretat. L'avís de la família ha estat a les 10.29 hores del matí i, segons la policia, hauria agafat l'autobús per arribar a la capital catalana. El dispositiu de recerca per trobar Juan, un padrí de 77 anys que pateix Alzheimer i que ha marxat aquesta matinada de casa a Escaldes, ha començat a un quart de set del matí.

El servei d'ordre, en l'alerta, ha detallat que Juan fa 1,70 metres d'alçada, pesa uns 85 quilos i al moment de la desaparició anava vestit amb una jaqueta blava que es mostra a la fotografia que la policia ha publicat per identificar el padrí. L'avi camina lentament i havia marxat del domicili sense mòbil. Al llarg del matí, el cos de seguretat ha demanat que si algú el veia, truqués immediatament a la policia, al telèfon 110. Tots els efectius disponibles de la policia, els bombers i serveis de circulació han estat treballant per localitzar Juan.

La recerca s'ha fet per tot el país, tant en zona urbana com interurbana, i el cos de seguretat ha alertat també els taxistes i l'estació d'autobusos per si veien Juan intentant fent servir aquests mitjans de transport.