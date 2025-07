Ofensiva digital d’Andorra Turisme per captar el mercat nord-americà

Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Turisme canvia l’estratègia de la campanya per a aquest estiu i se centra en una línia de comunicació el 100% digital per captar visitants del mercat del continent americà. El principal objectiu és arribar als Estats Units, el Canadà, Mèxic i el Brasil, “via una comunicació amb mitjans prèmium internacionals, no tan sols d’Europa, sinó d’altres continents”, segons el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. National Geographic, Disney, Warner Bros, Eurosport i la CNN “marquen aquest punt diferenciador”, va afegir Budzaku. Amb més de 800 peces audiovisuals, l’abast de la campanya digital d’Andorra Turisme arriba a 15 països.

Una altra novetat és la inversió en televisió, segons va explicar el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. “És el primer cop que ens estem comunicant amb nou països d’Europa via televisió amb cadenes com SkyTV i BBC”, va afegir Budzaku.

“Volem que els turistes de més qualitat també continuïn venint a l’estiu”

Jordi Torres, Ministre de Turisme i Comerç



Amb tot aquest treball, Torres espera un increment d’entre el 2% i el 3% de visitants amb vista a l’estiu del 2025. “Amb 9,6 milions de persones, ja hem arribat a una xifra molt alta de visitants, ara estem buscant un concepte molt més prèmium i diferenciador” i que “la gent se senti segura”, va explicar Budzaku.

Així, es vol aconseguir que “els turistes de més qualitat també continuïn venint a l’estiu”, va afegir Torres. “Abans l’estiu era molt complicat a Andorra, el mes de juliol sobretot”, va destacar el ministre, però ara s’estaria parlant de xifres “històriques” que haurien passat dels 270.000 als 400.000 visitants. Per això, es pretén seguir treballant en una “desestacionalització per tenir turistes tot l’any”, va afegir Torres, “ja que hi hauria capacitat suficient d’allotjament per tenir aquest posicionament que busquem”.

Eleva la teva experiència és el lema de la campanya, que “té tot el sentit a causa de les experiències que pots tenir a Andorra amb l’altitud de més de 1.000 metres”, segons Budzaku. “Andorra és un lloc per venir a viure experiències i així ho volem transmetre al públic al qual va dirigit”, va afegir Torres. Amb això pretenen “elevar la marca Andorra”.

La campanya té un pressupost de 2,9 milions d’euros, una mica superior al de l’any passat, a causa de les despeses de realització de l’espot publicitari.

Els atractius d’aquest estiu són el Cirque du Soleil, amb el nou espectacle Il·lu, i l’aposta cicloturística amb el retorn de la Vuelta a Espanya i, com a novetat, la Clàssica Andorra, amb la participació de 10 equips de ciclisme professionals.

MENYS OCUPACIÓ HOTELERA AL MARÇ QUE EL 2024 PER UNA SETMANA SANTA LLUNYANA Els hotels del país han allotjat menys turistes durant aquest març en comparació amb l’any passat, segons les xifres de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Les dades que engloben els 31 dies mostren com, en el cas d’enguany, l’ocupació seria d’un 66,53%, en contraposició amb el 69,20% del 2024.



La UHA va fer saber que cal interpretar aquestes dades per quinzenes, ja que en les dues primeres setmanes s’ha mantingut la tendència dels mesos precedents, però la segona quinzena “reflecteix una caiguda de la demanda”. Aquest seria un patró “habitual en temporades de Setmana Santa llunyana pel tancament d’alguns hotels molt dependents d’una demanda el cent per cent esquiadora”. Les dades mostren com la quarta setmana de març ha marcat la diferència, amb una ocupació del 50,99%, a diferència del 79,59% del 2024, que hauria coincidit amb Setmana Santa. El quart cap de setmana la diferència ha sigut del 67,89% al 84,46%.



La UHA va valorar en positiu la campanya d’hivern, ja que “l’acumulat dels quatre mesos és satisfactori en la gran majoria dels establiments”, amb un augment de fins al 7,75% al febrer respecte al febrer del 2024. El desembre i el gener l’ocupació també va augmentar lleugerament respecte a l’any anterior.