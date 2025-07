Liberals rebutja la proposta d’amnistia pel ‘cas BPA’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Liberals comparteix la decisió de Demòcrates de rebutjar l’amnistia pel cas BPA. La presidenta del partit, Cristina Rico, va assenyalar que la negativa del grup i del Govern és “una decisió valenta, perquè segur que han rebut moltes pressions”, i que “demostra que el sistema funciona”.

Rico va remarcar sobre la proposta plantejada per la família Cierco que “el partit creu fermament en la separació de poders”, i va deixar clar que “no té cap sentit el que s’estava demanant”. La presidenta liberal va matisar les paraules del conseller general no adscrit, Víctor Pintos, qui havia manifestat estar obert a valorar una llei d’amnistia de caràcter general, mentre que la proposta rebutjada “està feta a mida per a un benefici particular”. Finalment, va llançar un retret a la resta de formacions: “Em sobta que no hi hagi un posicionament més clar d’altres partits a favor de la separació de poders.”