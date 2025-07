L’Associació de Músics vol esdevenir cooperativa per emparar els artistes

Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’Associació de Músics va plantejar al cap de Govern, Xavier Espot, i a la ministra de Cultura, Mònica Bonell, transformar-se en cooperativa per tal de garantir la sostenibilitat econòmica dels artistes, imitant el model francobelga Smart Coop. Aquesta proposta vol fer front a les dificultats d’acreditar-se tal com estableix l’Estatut de l’Artista. Actualment, només poden accedir al règim especial d’artista professional acreditat aquells que demostrin haver cobrat el salari mínim interprofessional els tres anys anteriors o elaborin un pla de professionalitat per als pròxims cinc anys. Requisits difícils d’assolir per a la majoria de músics, per la qual cosa l’entitat proposa esdevenir un ens que facturi i contracti en nom dels artistes, assumint les obligacions laborals i legals que, ara per ara, no poden afrontar individualment.

“L’Estatut de l’Artista planteja una situació incompatible amb la realitat d’un músic”

Joan Gómez, President de l’Associació de Músics



“No tenim cap forma legal de facturar si no ens donem d’alta com a autònoms, però això no és factible tenint en compte que, com a molt, cobrem 200 euros per espectacles al mes”, va assegurar en declaracions al Diari el president de l’associació, Joan Gómez. “El que planteja l’Estatut de l’Artista es una situació incompatible amb la realitat”, va matisar. Gómez recorda que és impossible “demostrar res” si els ingressos són en negre. “Si un músic cobrés 150 euros per espectacle, per arribar als 20.000 euros anuals hauria de fer 133 espectacles l’any. Això no ho fa ningú, ni els grans”, va detallar.

El model actual deixa els músics sense accés a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, per tant, “sense cobertura sanitària i fora del marc fiscal”. Molts artistes han de treballar de manera alegal, en alguns casos per a la mateixa administració “durant esdeveniments públics com les festes majors, que, segons les seves pròpies paraules, fa els ulls grossos”.

Ara per ara, l’associació és una entitat sense ànim de lucre, però estan estudiant la possibilitat de canviar els estatuts per fer realitat la proposta. “La idea seria contractar de manera temporal els músics, segons les necessitats de l’espectacle, assegurar-los i donar-los d’alta a la CASS”, va explicar. L’objectiu final és dotar els artistes de proves de la seva solvència per tal d’acreditar-se finalment al Registre d’Artistes que preveu l’estatut.

Segons va assegurar el president, Govern veu amb bons ulls la proposta. “A llarg termini, serviria per acreditar els artistes que s’incorporin de forma progressiva al règim d’autònoms perquè accedeixin a les prestacions previstes dins l’Estatut de l’Artista”, va afirmar. L’entitat defensa que “si volem que la cultura del país s’enriqueixi, cal fer-ho dins del marc legal”. Govern i músics no s’han tornat a reunir.