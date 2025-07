Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La centralització de la presentació dels tràmits com els ajuts a l'habitatge es fonamenta en "la necessitat de garantir una tramitació més eficient, segura i homogènia". Així ho ha explicat la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, en resposta a preguntes del conseller general del partit socialdemòcrata, Pere Baró.

Els ajuts a l'habitatge es poden tramitar amb certificat digital, i a través d'un sistema d'impersonalització dins la Seu electrònica que permet presentar la sol·licitud presencialment, sense necessitat de certificat digital, i autoritzar així una altra persona perquè actuï en el seu nom mitjançant un registre de representació. Marín ha apuntat que aquesta mesura respon a la voluntat de l'Administració de simplificar els procediments i, al mateix temps, garantir que ningú quedi exclòs per motius tècnics o personals.

La ministra també ha esmentat que Govern pretén assolir la transformació digital de l'Administració, tot potenciant l'ús dels tràmits digitals al 75%, mitjançant la Seu electrònica, i garantir que el 90% de la ciutadania disposi de certificat digital.

El Codi de l'Administració no es modifica

La ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín ha respost a Baró que el Codi de l'Administració no s'ha modificat per establir l'obligatorietat de fer els tràmits exclusivament per via telemàtica, perquè la via presencial continua existint sense restriccions.