El Govern ha destinat 446.952,41 euros en contractar empreses per fer estudis relatius a projectes de transport públic en els darrers 4 anys. Així ho ha certificat el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en resposta a les preguntes formulades per la consellera general d'Andorra Endavant, Noemí Amador. L'executiu ha contractat sis empreses per desenvolupar vuit estudis, dels quals tres han estat relatius a la viabilitat del transport segregat, i que han tingut un cost total de 362.752,94 euros.

Els estudis sobre el transport segregat tenen la finalitat d'ajudar Govern a avaluar escenaris per quantificar la potencial captació d'un nou mode de transport respecte al vehicle privat, així com identificar el traçat i la tipologia de transport segregat més adequats a les necessitats de la xarxa i de la població, amb la finalitat de redactar un Pla sectorial d'infraestructures del transport públic segregat. Forné ha explicat que el pla integrarà el servei entre Sant Julià i Escaldes, la connexió i el servei amb la Vall d'Orient, amb la Vall del Nord i amb la Seu d'Urgell i els enllaços i aparcaments intermodals, juntament amb altres infraestructures a considerar. Actualment, apunta el secretari d'Estat, s'ha iniciat la segona fase que correspon a l'establiment de les bases per la implementació de la infraestructura del sistema de transports.

La resta d'estudis han tingut un cost de 84.199,47 euros i tracten sobre la viabilitat de la renovació de la flota d'autobusos amb vehicles d'energies alternatives, amb un cost de 33.440 euros, i l'anàlisi de l'equilibri econòmic de transports per les concessionaries de Nadal i Coopalsa en el primer i segon any d'explotació, el preu del qual ha estat de 7.404,47 euros. També destaca l'acord per restablir l'equilibri econòmic del contracte i redacció de l'addenda per ambdós concessionaries, que s'està duent a terme actualment, i que ha tingut un cost de 14.839 euros, així com l'estudi d'optimització dels recursos del transport públic i l'anàlisi operacional de les parades, pel qual Govern ha pagat 23.500 euros, segons la resposta de Forné.