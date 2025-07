Els ajuts socials van sumar 13 milions

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Afers Socials va destinar més de 13 milions d’euros a prestacions de solidaritat durant el 2024, una xifra rècord que reflecteix un creixement sostingut de l’acció social. L’import global inclou els ajuts regulats per l’article 20, les pensions de solidaritat, per a la gent gran i les prestacions per desocupació involuntària. En total, 1.686 persones s’han beneficiat mensualment d’aquests ajuts, en el marc d’una despesa pública que creix per cinquè any consecutiu.

El gros de la partida correspon a les pensions de solidaritat per a la gent gran, amb un import total de 8.242.729 euros, un 15% més que l’any anterior. Aquesta mena de prestació ha arribat a una mitjana mensual de 1.312 persones, majoritàriament dones (882). Per nacionalitats, destaquen els beneficiaris espanyols (683) i andorrans (316). El perfil més habitual és el d’una persona d’entre 65 i 85 anys resident a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany o Sant Julià de Lòria.

Les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20 també han registrat un increment notable: 4.672.600 euros repartits entre 360 persones, un 17% més de dotació i un 11% més de beneficiaris que el 2023. Les dones continuen sent el col·lectiu més atès, amb 200 perceptores, i pràcticament la meitat dels usuaris tenen entre 46 i 65 anys. Els ajuts s’han concentrat principalment a Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià. Els beneficiaris són de nacionalitat andorrana (204 persones), seguits dels espanyols amb el 25,5% (92), portuguesos amb el 13,1% (47), francesos amb l’1,4% (5) i altres nacionalitats amb el 3,3% (12). Territorialment, Andorra la Vella concentra el 40,5% d’aquestes prestacions, seguida d’Escaldes-Engordany amb el 21,9% i Sant Julià amb el 15,6%.

Vulnerabilitat

L’article 20 de la Llei de serveis socials i sociosanitaris estableix que aquestes prestacions tenen com a finalitat garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat. Són ajuts econòmics de caràcter no contributiu, que poden tenir caràcter puntual o periòdic, i que estan destinats a evitar situacions d’exclusió o marginació. Aquests ajuts es poden complementar amb altres prestacions, sempre que es compleixin els criteris de valoració establerts per les autoritats socials.

Pel que fa a les prestacions per desocupació involuntària, el Govern ha invertit 334.704 euros durant el 2024, un 5,4% més que l’any anterior. El nombre total de sol·licituds s’ha situat en 107, amb una taxa de resolució favorable del 66,4% (71 casos), xifra que suposa un augment de 13,8 punts respecte al 2023. En total, 64 llars han rebut l’ajut, amb un import mitjà de 5.229 euros.

Unipersonals

El perfil dels beneficiaris mostra una elevada presència de famílies unipersonals (36,6%) i monoparentals (19,7%), seguides de famílies nuclears. Les dones han concentrat el 67,6% de les ajudes i el grup d’edat més habitual és el de 50 a 54 anys. Pel que fa a la nacionalitat, la major part dels ajuts han anat destinats a persones andorranes (47,9%) i espanyoles (23,9%). El nombre de beneficiaris ha passat de l’1,5 per cada mil habitants a l’1,6 l’any passat.