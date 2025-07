Detinguts tres germans i un comerciant

Publicat per Joan Ramon BaigesRedacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha adoptat mesures per frenar el contraban al Pas de la Casa –com ara limitar la compra a deu cartrons–, però les bandes organitzades continuen amb la seva activitat. En qüestió de dues setmanes s’han efectuat dues important operacions. L’última va ser dimecres a primera hora del matí. Una botiga del Pas de la Casa amb sortida al darrere s’havia convertit en el centre d’operacions d’una banda de contrabandistes que aprofitava aquest accés discret per carregar paquets de tabac directament als vehicles. Així ho va constatar la policia i la duana en el marc de l’operació Borrasca, desplegada dimecres a primera hora del matí amb 15 efectius, que van detenir quatre persones. Totes estan acusades de delictes contra l’ordre socioeconòmic, per contraban; contra l’ordre públic, per pertinença a una banda organitzada, i contra l’administració de justícia, per blanqueig de diners.

Les caixes amb tabac a l’interior d’un dels cotxes.POLICIA

Els detinguts són tres germans de nacionalitat algeriana, de 30, 34 i 36 anys, i també l’encarregat d’un comerç situat a l’avinguda Catalunya, de quaranta anys. Aquest últim tenia un paper fonamental en la logística: segons la investigació, preparava les caixes i les entregava als altres membres de la banda, que operaven en comboi i traslladaven el material fins a França a través de vehicles amb matrícula francesa. La sortida posterior del comerç facilitava aquest traspàs amb total discreció.

Les autoritats han documentat que el grup actuava de manera reiterada i amb una estructura ben definida. Només durant el mes de març, l’encarregat del comerç hauria distribuït com a mínim 11.250 paquets de tabac, valorats en més de 44.000 euros. La banda operava amb un mètode repetitiu que era altament eficient, tot demostrant un nivell de coordinació propi d’una xarxa consolidada.

Dimecres, en el moment de la intervenció, una quinzena d’agents van interceptar els sospitosos in fraganti. Es van comissar prop de 6.000 paquets de tabac, valorats en 23.600 euros, i 30 quilos de picadura, amb un valor afegit d’uns 1.775 euros. També es van requisar tres vehicles que estaven a punt per fer el transport.

Els escorcolls realitzats al llarg del matí van permetre localitzar més de 100.000 euros en efectiu, amagats en diverses bosses, indicant una possible operació de blanqueig de diners en paral·lel. Els arrestats van passar ahir a disposició judicial, mentre que la investigació, coordinada per la Fiscalia, continua oberta.

Vehicles carregats de tabac interceptats per la policia al Pas de la Casa.POLICIA

Nou cop

Dilluns de la setmana passada una operació va culminar amb tabac comissat per valor de 7.000 euros. El modus operandi era similar, en aquest cas en un comerç de la plaça Coprínceps al Pas. La patrulla de dos policies que va actuar va veure una quinzena de persones que carregaven el tabac en uns vehicles. En dos d’ells van localitzar la mercaderia i el tercer estava tancat, per la qual cosa es va procedir a immobilitzar-lo. L’operació també va tenir lloc a les set del matí i no es va poder fer cap detenció, ja que tots els integrants de la banda van aconseguir fugir.

El dia anterior, la matinada de diumenge, la gendarmeria va detenir un jove de 25 anys que transportava 7.000 paquets de tabac de contraban procedents d’Andorra abans d’entrar a Tolosa. El detingut és un jove immigrant de 25 anys, que té una ordre d’expulsió de França. L’home hauria invertit tots els seus estalvis, fins a 30.000 euros, per comprar el tabac, que transportava a París.