Aprovada l’ampliació de la moratòria de la construcció

El projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme, que l’executiu va tramitar per la via d’extrema urgència per permetre la pròrroga de les suspensions temporals de llicències durant la fase d’estudi i redacció dels plans d’ordenació i urbanisme parroquials, va rebre el suport ahir de gran part de l’arc parlamentari, amb l’única abstenció del grup Andorra Endavant, que ho va justificar perquè “sempre” està en contra de les moratòries pels efectes negatius que considera que comporten, però en aquest cas, per “l’empatia amb la Massana”, va decidir abstenir-se.