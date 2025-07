Andbank entra a l’accionariat de la gestora espanyola Diana Capital

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Andbank entra a la gestora espanyola de capital privat Diana Capital, especialitzada a invertir en companyies mitjanes, amb una participació del 14,5% del capital. La transacció ja ha estat autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), va informar el banc. L’aliança, va destacar l’entitat, aferma la presència d’Andbank en el sector del private equity, i reforça el posicionament de la gestora com una de les firmes més rellevants en la indústria de capital privat a Espanya. El CEO d’Andbank, Carlos Aso, va destacar que “la nostra entrada en l’accionariat de Diana Capital és una clara aposta pel creixement del mercat d’actius alternatius a Espanya. Creiem fermament en el potencial de Diana Capital i del seu equip per continuar generant valor a llarg termini”.