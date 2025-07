Vuit exemplars d'os bru han estat detectats a Andorra

Un os captat per una de les càmeres de seguiment del cos de banders.BANDERS

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La població de l'os bru al Pirineu és de 96 exemplars, dels quals vuit es van detectar dins del territori andorrà, segons ha fet públic Govern. Set d'aquests exemplars es van detectar a través de les mostres genètiques i un a través del seguiment amb imatges, tot i que no s'ha pogut comprovar que hagi estat un vuitè exemplar. Aquests són els resultats que s'han desprès de la reunió anual del grup pel seguiment transfronterer de l'os bru al Pirineu (GSTOP), format pel departament de Medi Ambient, el cos de banders i per les administracions homòlogues d'Espanya i França.

Les administracions implicades van compartir les dades, durant la reunió mantinguda, on Andorra col·labora amb el control de 16 estacions de seguiment, que permeten recollir mostres de pèl per a la identificació a través de l'anàlisi genètica. Les dades recollides pel Principat al llarg de 2024 s'han obtingut amb la recopilació de 22 mostres de pèl i dues de femtes que han permès identificar set ossos diferents (una femella i sis mascles). D'aquests 96 exemplars (47 femelles, 45 mascles i 4 de sexe no identificat), 47 s'han identificat al Pirineu català.