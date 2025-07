El temporer accidentat es manté estable i en coma induït a Barcelona

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El temporer argentí ferit greument diumenge a la tarda al sector encampadà de Grau Roig mentre tornava esquiant de la feina es manté ingressat en coma induït a l’hospital de Sant Pau de Barcelona. Segons va poder saber el Diari, l’estat de salut de Martín Sánchez, conegut amb el sobrenom de Tincho, de 25 anys d’edat, es manté estable.

A conseqüència de l’accident, Sánchez va patir fortes lesions al tòrax i al fetge i també s’hauria trencat una costella. En les últimes hores els metges li han hagut d’extirpar el 40% de la massa d’aquest òrgan, així com la vesícula biliar. L’operació va permetre aturar el sagnat, que fins aleshores havia estat important. Fonts de la policia van assegurar ahir a aquesta publicació que no tenien constància de la caiguda. El president de l’associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, va confirmar que la intervenció quirúrgica al centre hospitalari barceloní havia anat bé.

L'Instagram d'argentinos en Andorra s'omple de solidaritat

Els pisters van socórrer Tincho

El jove, natural de La Plata, treballa en un restaurant de les pistes d’esquí de Grandvalira i tornava de la feina cap a casa esquiant quan va tenir lloc l’accident. L’incident, segons va explicar Ponce, va tenir lloc pels volts d’un quart de cinc de la tarda al sector encampadà de Grau Roig. Fonts de Grandvalira van informar que Sánchez va ser socorregut per pisters. Al tancament d’aquesta edició es desconeixien les causes de la caiguda i altres detalls de l’inicident, com ara si anava sol o acompanyat d’una altra o més persones. Ponce va afegir, d’altra banda, que el jove va ser atès immediatament a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Veient que no millorava, va ser traslladat –com és habitual en casos com aquest– amb helicòpter medicalitzat a l’hospital de Sant Pau de Barcelona.

En una publicació a la pàgina d’Instagram de l’associació Argentinos en Andorra, el president de l’entitat va celebrar que la primera intervenció quirúrgica havia anat bé. A més, va voler destacar que Saetde, empresa encarregada de la gestió de les pistes d’esquí de Pas la Casa-Grau Roig, on treballava Sánchez, “ha fet una feina molt bona”. La societat s’ha encarregat d’organitzar i pagar el viatge de la mare del jove accidentat des de l’Argentina fins a Barcelona, on està ingressat.

Ponce, en la publicació a Instagram, va demanar als seguidors “tota la força, ànims i pregàries” per al treballador. La resposta de la comunitat argentina va ser immediata. “Que Déu protegeixi i beneeixi les mans dels metges que estan intervenint el Tincho”, va publicar un seguidor. “No el conec però reso per ell, això li pot passar a qualsevol de nosaltres”, va publicar un altre. Al llarg del dia la publicació va acumular desenes de missatges de solidaritat amb el jove.