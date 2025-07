Una reunió per al poble

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La dinàmica era senzilla. Tant la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, com el president de l’entitat, Cerni Escalé, esperaven a l’escenari, asseguts al voltant d’una taula. Mentrestant, el públic pujava per comentar-los les seves inquietuds sobre l’actualitat política del país. D’aquesta manera va funcionar la reunió de poble organitzada ahir a la tarda pel partit polític al teatre de les Fontetes de la Massana davant d’un centenar de persones. “Avui no parlarem de modificacions de lleis ni projectes, sinó del que us preocupa. Volem escoltar-vos i dialogar”, va apuntar Segués.

Les preocupacions de la població van girar al voltant de tres eixos principalment: habitatge, pèrdua d’identitat del país i medi ambient. Una de les persones a participar va ser el Guillem, que va alertar de la situació que està vivint la seva parròquia. “Després de la pandèmia, a la Massana vam batre un rècord de construcció arribant a la xifra de més de 450 habitatges nous, quan la mitjana era de 250. Això és una bogeria. Ara tothom està escandalitzat i veu que ens n’anem en orris. Arribem tard”, va detallar.

Un altre dels assistents va posar en relleu la desaparició de la identitat del Principat. “La meva dona i jo portem molts anys vivint a la mateixa casa i ara, en l’actualitat, no conec cap dels meus veïns. Estem perdent tot el que és la nostra essència: el català, l’especificitat, la terra, les amistats que han de marxar. Si tingués 30 anys menys, no vindria a viure-hi”, va relatar.

En aquest sentit, Escalé va apuntar la inversió estrangera com un dels principals problemes, ja que “fa que arribi un perfil molt clar de persona a Andorra. Ho podem veure en els cotxes d’alta gamma i el tipus de llocs als quals van a viure. I això fa que s’encareixi el preu de l’habitatge i els serveis” per a la resta de la població, tot i destacar que és “un problema molt complex”.

L'acte va ser al teatre de les Fontetes davant d'un centenar de persones

També es va discutir sobre la baixa taxa de natalitat, la imatge que es projecta d’Andorra cap a l’exterior i l’estat del transport públic. Sobre aquest últim aspecte, un dels assistents més joves a sortir a la taula de debat va assenyalar que “en moltes parades no hi ha cartells de si passa el bus, o quan passa, o cap a on va. No ens parem a pensar si aquest és el transport que volem tenir o si l’hem de millorar d’alguna manera”.