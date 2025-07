Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts va condemnar l’excap d’inspecció de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a cinc anys de presó, tres dels quals ferms i la resta condicional. A més, s’hi suma una inhabilitació de 10 anys per treballar en serveis públics i haurà d’indemnitzar la CASS amb 457.650 euros pel perjudici causat. La sentència es va notificar ahir al migdia.

L’acusada va ser condemnada, d’una banda, per delicte major de blanqueig de diners i, també, per delicte de supressió de documents públics i dades informàtiques. La potestada va complir 13 mesos de presó provisional. És per això que hauria de tornar al centre penitenciari per acabar de complir la pena. Tot i així, la sentència no és ferma, ja que es pot recórrer al Tribunal Superior.

La vista oral

A la vista oral del judici la defensa va carregar contra la parapública i va reconèixer que la seva clienta va actuar molt malament, però que la Seguretat Social ho va fer “encara pitjor”. Un auditor testimoni del cas jutjat va assegurar que la CASS havia estat advertida l’any 2015 dels perills que tindria operar en efectiu. En aquest sentit, va reclamar que “s’investigués amb relació a aquesta qüestió”.

La defensa, en la seva intervenció, va intentar desmuntar que hi hagués delicte de blanqueig. S’acusava la dona d’haver destinat part dels diners de la CASS a pagar un immoble a Portugal. Segons va expressar la lletrada, la condemnada tindria problemes de joc i aquesta seria l’única situació en què hauria gastat els diners sostrets en efectiu.

El Ministeri Fiscal s’hi va oposar i va apuntar que en cap moment es va arribar a demostrar amb documentació o proves pericials que l’excap de la CASS patís cap addicció, tot i que va reconèixer que “és cert que tenia un problema”. A més, va apuntar que l’acusada va ser sempre conscient de les seves actuacions.

Finalment, l’advocada va valorar els danys provocats per la seva representada en 25.000 euros i va demanar que no hagués de tornar a la presó. La condemnada, però va parlar de 120.000 euros sostrets durant la vista oral.

La defensa, per tant, va demanar una pena de tres anys de presó, dels quals un de ferm, que es tractaria del període que va passar en presó preventiva.

El ministeri públic no va voler tenir en compte els atenuants que plantejava la defensa per sofrir una addicció al joc i per haver fet esforços per retornar els diners que va endur-se. Va apuntar que l’actuació de l’extreballadora es va fer sempre sent conscient del que feia, un fet que no coincideix amb una addicció.

Pel que fa al rescabalament dels greuges, la Fiscalia va creure que si es considerava la presumpta quantitat de diners sostrets (457.000 euros), i el pagament efectuat fins ara, 14.600 euros en set anys, no es podria aplicar l’atenuant.

El Ministeri Fiscal va refermar la petició de vuit anys de presó, una multa de 700.000 euros i la inhabilitació durant 10 anys per treballar en qualsevol càrrec similar al que ocupava.