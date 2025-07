Més de 1.000 euros per sortir a la televisió

Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La tiktoker andorrana Clàudia Cunill va aparèixer rere els fogons de la cuina de la 13a edició de MasterChef España, però no va superar la prova inicial i va tornar a Andorra amb les mans buides. “A mi MasterChef m’ha costat més de 1.000 euros”, va detallar la influencer en declaracions al Diari. A més, explica que “t’has de pagar” l’hotel, el transport i els ingredients per fer el plat als jutges, i que el programa s’ha desentès de costejar aquestes despeses. Tanmateix, Cunill cataloga de somni “l’experiència de viure un programa que he vist durant deu anys, malgrat que “la broma m’hagi sortit cara”.

Després de superar el primer càsting, en què l’andorrana va rebre la cullera de fusta, va haver d’esperar “tres agòniques setmanes” per saber si l’havien acceptat. “Un cop rebem el correu tenim tres dies per presentar-nos a Madrid amb maletes per a tres mesos de possibles gravacions”, va relatar Cunill, que considera que amb més temps d’antelació “el cost del viatge hauria sigut inferior”. Durant la prova televisada per entrar definitivament al programa, Cunill va preparar un carré de xai amb un puré de pastanaga i gingebre i unes xips de iuca i xirivia, però no va convèncer del tot el jurat. “Llavors em van donar el davantal gris, que mai havia vist abans en les edicions anteriors, i em van dir de cuinar una milanesa”, explica la tiktoker. Només tenien 10 minuts per fer el plat i, sense l’oli calent, l’andorrana va quedar desqualificada per una milanesa “no suficientment cruixent”. Tot i aquesta experiència, Cunill diu que repetiria. “Val molt la pena només per la quarantena de persones que coneixes amb el mateix somni, ganes i il·lusió que tu. No et pot saber greu que ells passin i tu no”, reconeix.

Clàudia Cunill, Tiktoker





De fet, la resident andorrana Elena Gorordo també va ser escollida per participar-hi aquesta edició, qui, a diferència de Cunill, va rebre el davantal blanc que li permetia continuar al programa. “Vam coincidir a Madrid i de seguida vam fer pinya els cinc dies de gravacions. L’Ana Callís, la Gabriela Hinajosa, l’Elena i jo”, remarca la influencer. Per evitar “possibles filtracions”, els concursants i els acompanyants no tenien accés a “telèfons o rellotges durant les 12 hores de rodatge”.

La decisió final va deixar freda l’andorrana. No obstant això, va alegrar-se per la seva companya Elena. “Quan li donen el davantal, l’abraço, i quan ho vaig veure aquest dilluns per la televisió vaig plorar per ella com una magdalena”, va afirmar Cunill. Després de presentar-se en sis ocasions al talent culinari, obtenint quatre culleres de fusta, “es mereixia continuar endavant”. Confessa que l’any vinent tornarà a intentar-ho, ja que “potser així havia de ser”.