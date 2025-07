El jove condemnat per entrar CBD al país no haurà de tornar a la presó

Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El jove acusat del cas CBD no haurà de tornar a la presó. El noi va ser condemnat per haver entrat mig quilo de cannabidiol al país el setembre del 2023. El Tribunal Superior de Justícia va reduir-li la pena a tres anys de presó, dels quals 12 mesos ferms i la resta condicional, i l’expulsió del Principat durant cinc anys. A més, haurà de pagar una multa de 500 euros, tal com va notificar la magistrada en dictar sentència ahir al migdia.

El jove ja ha complert 14 mesos tancat a la presó de manera preventiva, dos més pels quals va decidir condemnar-lo el Tribunal Superior. Per tant, després de ser posat en llibertat a final de novembre de l’any passat, no haurà de tornar a ingressar al centre penitenciari.

El Tribunal de Corts l’havia condemnat a quatre anys de presó, dels quals 18 mesos ferms, 2.000 euros de multa i set anys d’expulsió del país, per un delicte major de narcotràfic, el 20 de novembre de l’any passat.

La defensa n’havia demanat l’absolució, ja que havia al·legat que els poc més de 500 grams eren per a consum propi i se li haurien receptat com a medicació per tractar l’epilèpsia. A més, cap consumidor habitual de marihuana compraria un producte amb un 0,3% de THC, que és incapaç d’alterar la consciència, havia afegit l’advocada durant el judici. En cas que es mantingués la condemna, la lletrada havia sol·licitat que es rebaixés a la pena mínima per aquest tipus de delictes, que equival a tres anys. El Ministeri Fiscal havia demanat que es mantingués la pena inicial en considerar que l’activitat delictiva havia quedat provada.

La mare indignada

La mare del condemnat, Mercedes Chamorro, va mostrar-se indignada amb la sentència. “No és el que esperàvem, perquè esperàvem la lliure absolució”, va afirmar Chamorro tot just després d’assabentar-se del resultat de la sentència. La dona va acusar la justícia andorrana de “no haver volgut rebaixar més la pena perquè llavors causaria jurisprudència al país”, per tant, “creiem que no és just”, va afegir.

Chamorro va considerar que no és el moment de regular el consum de cannabidiol, “no s’hauria de cedir”. “L’únic que ha complert pena aquí ha sigut el meu fill”, així que lamenta que no s’hagi actuat legalment contra els comerços que hauria “demostrat que estaven venent cannabidiol a Andorra”.

La mare del condemnat va expressar que el següent pas previst és recórrer contra el cas al Tribunal de Drets Humans, a Estrasburg. “Espero no trobar-me allà la jutge que en primera instància el va condemnar, que ara es troba a Estrasburg, i com un savi amic em va dir, presumptament alguna cosa volia amagar”, va expressar Chamorro mostrant-se preocupada.