El Govern licita per 21 milions d’euros la construcció del túnel de Rocafort

El BOPA va publicar ahir l’obertura del concurs públic per a la licitació de la fase 2 del vial de Sant Julià de Lòria, corresponent al túnel de Rocafort i que discorre en paral·lel a la CG-1 des de la zona de la plaça Laurèdia fins a la de la cruïlla amb el carrer Isidre Valls. Tal com va avançar dilluns el ministre d’Ordenament Territorial, Raul Ferré, el projecte preveu un pressupost estimat, amb l’IGI inclòs, de 21,1 milions d’euros i comprèn la construcció d’un tram de 428 metres. Aquesta nova fase inclou l’excavació de la nova infraestructura més una rotonda en què confluiran la desviació provinent del túnel de Rocafort, la desviació provinent del túnel de la Tàpia i una connexió d’un carril per sentit amb la plaça Laurèdia per accedir al nucli urbà de Sant Julià. Les dues boques d’accés a la galeria seran falsos túnels mentre que l’excavació en roca serà, segons la memòria inclosa en el plec de bases, de longitud variable i d’entre 197,7 metres al marge esquerre i de 172,3 metres al marge dret. Les empreses tenen fins a les 17 hores del pròxim 19 de maig per presentar les ofertes.