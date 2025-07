Govern i fisioterapeutes analitzen com reduir la llista d’espera

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Representants del Col·legi de Fisioterapeutes es van reunir dimarts amb el cap de Govern i la secretària d’Estat de Salut i la trobada es va centrar en eventuals línies de treball per tractar una de les problemàtiques actuals, la llista d’espera a les consultes. El president del col·legi, Theo Rogue, va indicar que ja han tractat la qüestió amb el ministeri de Salut, la CASS i també amb els metges, amb la voluntat de trobar una “estratègia” que redueixi el temps d’espera per atendre els pacients fent prevaldre “la qualitat assistencial”. Rogue va assenyalar que “a curt termini” la solució més efectiva passaria per incorporar nous professionals en conveni amb la CASS, però que també plantegen actuacions a “llarg termini” que s’han d’acabar de plantejar i definir. Rogue va incidir que és complicat quantificar aquesta llista d’espera perquè “hi ha pacients que potser estan en llista d’espera en diversos centres”, però que són conscients que en alguns casos els usuaris han hagut d’esperar entre un mes i mig i dos mesos per ser atesos. Solucionar aquesta problemàtica és ara mateix la feina prioritària del col·legi, va assegurar el president de l’ens professional.