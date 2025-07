Els Cierco creuen que l’amnistia no està perduda després del ‘no’ de DA

Publicat per Joan Ramon BaigesDolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’endemà de la votació secreta amb la qual Demòcrates va tancar el camí cap a una futura llei d’amnistia s’esperava algun tipus de reacció, tant de la majoria –DA i CC– com de la resta de grups parlamentaris. Qui més es va esplaiar, però, va ser l’advocat de la família Cierco, Xavier Jordana, que lluny de qualsevol derrotisme va transmetre un missatge clar: “Respectem la posició actual del grup majoritari, però per a nosaltres això no s’ha acabat. Continuem.” Pren especial importància la referència a la situació “actual”, atès que l’home que lidera les negociacions per aconseguir una llei d’amnistia en tot l’afer BPA va mantenir que el posicionament de Demòcrates no suposa en cap cas renunciar a l’objectiu: “Segueixo treballant i fent reunions perquè estic convençut que podrem aconseguir-ho amb el convenciment que sigui finalment compartit.”

Xavier Jordana no va voler imposar terminis, ni tan sols la pròxima legislatura, amb cares noves. Va remarcar que “en política tot canvia”, alhora que va assegurar que després de reunir-se amb tots els grups no ha tingut resposta. El lletrat va defensar que la proposta encaixa amb la Constitució i va considerar que no és clar que la posició de DA sigui “un no rotund”.

Demòcrates va optar ahir pel silenci, sense voler entrar en detalls, mentre que Cerni Escalé, president del grup de Concòrdia, va assenyalar que es tracta d’un “dossier d’una complexitat enorme i on qui té la informació és el Govern. Ser contundents en qualsevol sentit faltaria a la nostra responsabilitat parlamentària”. Una explicació similar a la de la resta de grups a l’oposició, que van evitar pronunciar-se perquè no han tingut temps d’analitzar tota la informació que va entregar Jordana. Per Escalé, la votació de DA deixa el tema “tancat”, tot i que seguiran reclamant informació sobre BPA, l’AREB i l’endarreriment judicial. “És una reflexió que farem de forma mesurada.” Escalé va indicar que el grup seguirà centrat en altres temes, com “l’habitatge, inversió estrangera, educació, i patrimoni cultural i natural”.

L'advocat assegura que no renuncien a un consens dins de la Constitució

Des d’Andorra Endavant, Carine Montaner va recordar que havia avançat que Demòcrates s’hi oposaria: “L’afer queda tancat i ara cal treballar per sanejar el sistema judicial, que a vegades trontolla, per a mi no és garantista i s’ha de reforçar la separació de poders.” Pere Baró, president del PS, va al·ludir a manifestacions anteriors, quan va qualificar de “poc factible” la proposta i que el grup encara no havia analitzat la documentació, de manera que no pot respondre.

Divisió de poders

També es va referir a la votació el ministre portaveu, Guillem Casal: “El Govern ja s’hi va pronunciar fa uns mesos. El comunicat d’ahir només ve a consolidar el camí normal que es transcorria i continuar posicionant-se que no ha de ser en el si del Consell General que s’ha de dirimir aquesta situació, que és competència del poder judicial.” No va ser possible contactar amb Ciutadans Compromesos, mentre que el conseller liberal no adscrit, Víctor Pintos, es va definir com a “partidari d’escoltar, analitzar, informar i avaluar la possibilitat d’arribar a una mena de consens que estigui dins de la Constitució i que permeti promoure aquest projecte de llei”, recordant que hi ha antecedents a Europa.