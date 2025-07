Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els mossos d'esquadra han denunciat i multat un taxista d'Andorra de 46 anys a l'aeroport de Reus, a Tarragona, per fer un servei presumptament il·legal de vehicle de transport amb conductor (VTC) sense disposar de l'autorització de transport públic de viatgers, segons informen en un comunicat. El conductor ha rebut una sanció per valor de 4.001 euros i els agents han immobilitzat el vehicle, un turisme elèctric, fins al moment de fer efectiu el pagament.

La policia catalana explicat que els agents van veure un grup de britànics pujant al vehicle, que tenia matrícula andorrana, i van constatar que l'havien contractat com a servei de VTC per anar de l'aeroport fins a Sitges (Barcelona) per un preu de 216 euros. Els mossos van localitzar un indicador electrònic digital per a taxis amagat al maleter, juntament amb adhesius d'aquesta activitat de transport de persones legal que només podia efectuar al Principat.

El grup de passatgers britànics va haver de pagar per un servei legal de taxi fins a Sitges (Barcelona) per un import de 140 euros, segons recull el comunicat.