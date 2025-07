Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme (LGOTU) que l'executiu va tramitar per la via d'extrema urgència amb l’objectiu de permetre la pròrroga de les suspensions temporals de llicències durant la fase d’estudi i redacció dels plans d'ordenació i urbanisme parroquials (POUP), ha rebut aquest dijous el suport de gran part de l'arc parlamentari, amb l'única abstenció del grup parlamentari d'Andorra Endavant, que ho ha justificat argumentant que "sempre" estan en contra de les moratòries pels efectes negatius que consideren que comporten, però, que en aquest cas, per "l'empatia amb la Massana" (que serà una de les principals beneficiades) han decidit abstenir-se.

En l'exposició per defensar aquesta modificació, el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha incidit en el fet que hi ha dues casuístiques en què aquestes pròrrogues podran ser aplicades. Així n'hi haurà una de fins a divuit mesos en el cas de les suspensions temporals de llicències urbanístiques en curs a causa dels processos de revisió o adaptació dels POUP derivats de l’anàlisi inicial dels estudis de capacitat de càrrega màxima parroquial. Per altra banda, una pròrroga de fins a sis mesos si ho justifica l’abast i la complexitat de les al·legacions presentades durant el període d’informació pública. En el cas que concorrin aquestes dues circumstàncies al mateix temps, s’estableix que aquesta prorrogació excepcional de la suspensió temporal de la concessió de llicències es limiti al termini màxim de divuit mesos, de manera que no es puguin acumular els dos períodes.

Per justificar la seva abstenció la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha fet èmfasi en el fet que estan en contra de les moratòries, ja que consideren que donen "una mala imatge del país" i perquè "sovint tenen un efecte crida i espanten els inversors". "Estem en contra dels cops de volant i les frenades d'urgència" ha argumentat la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, que ha defensat que cal "una planificació a llarg termini" i una seguretat jurídica que provingui d'una normativa clara. Però també ha admès la problemàtica que té la Massana amb l'aigua i com des de la majoria estan "preocupats" per aquest tema. I és precisament per "empatia" amb la parròquia que han decidit abstenir-se en aquesta votació.

La consellera general d'Andorra Endavant, Carine Montaner, durant la sessió d'avui al Consell General.Fernando Galindo

Des del grup parlamentari de Concòrdia el conseller general Jordi Casadevall ha manifestat el "ple suport" a aquesta iniciativa tenint en compte que és "absolutament necessari" perquè es pugui treballar per un desenvolupament sostenible, però també ha alertat que "no és suficient" perquè "cal millorar la planificació". Per aquest motiu ha aprofitat la seva intervenció per "demanar formalment al Govern que agilitzi els treballs d'anàlisi" dels estudis de capacitat de càrrega parroquials per acabar plasmant un estudi de càrrega nacional, un aspecte sobre el qual Ferré li ha respost que s'hi està treballant. I és que Casadevall ha manifestat que sense aquest anàlisi difícilment podran "concloure" els treballs de la comissió d'estudi creada en el si del Consell General. De fet, i quant a aquest treball parlamentari també ha defensat que s'acabi creant una comissió de caràcter legislatiu que serveixi per recollir tota aquesta feina i s'assentin les bases per a un text que no calgui modificar.

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha incidit en el fet que aquestes pròrrogues donen "més marge" als comuns per poder adaptar els seus plans d'urbanisme i així "evitar" decisions que puguin acabar sent "precipitades".

I des de la majoria, la consellera general demòcrata Gemma Riba ha valorat que amb aquest projecte de llei s'ajuda "els comuns a disposar del temps necessari per fer una reflexió aprofundida i serena, que els permeti garantir la planificació urbanística necessària" i adaptada a les necessitats actuals i futures.