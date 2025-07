Andorra Turisme destina 2,9 milions d'euros a la campanya d'estiu

Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Turisme ha presentat la campanya d'estiu amb el lema "Eleva la teva Experiència" i amb un pressupost de 2,9 milions d'euros, superior al de l'any passat pel cost de l'espot publicitari.

El principal objectiu de la campanya és l'aposta per una línia de comunicació que té com a novetat un gran treball en televisió, tal com ha explicat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku.

Increment dels visitants

Pel que fa al nombre de visitants, s'espera un increment del 2 o 3% respecte a l'any passat, segons ha dit el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. Tot i que es continua apostant per un turisme de més qualitat, envers la quantitat, ha afegit Torres.

Els principals atractius turístics per aquest estiu són l'espectacle I·lu del Cirque du Soleil, l'Andorra Taste, el retorn de la Vuelta a Espanya i, com a novetat, la Clàssica Andorra, amb la participació de deu equips de ciclisme professionals.