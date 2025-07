Andorra s’adhereix a la Declaració d’Amman i Berlín sobre la inclusió de la discapacitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha participat en la tercera Cimera global de discapacitat que té lloc aquesta setmana a Berlín, organitzada pel Govern d’Alemanya, el Regne de Jordània i l’Aliança internacional per les discapacitats. Durant la Cimera s’ha adoptat la “Declaració d’Amman i Berlín sobre la inclusió de la discapacitat a escala mundial”, a la qual Andorra s’hi ha adherit.

En la cimera on hi han participat més de 3.000 persones d'un centenar de països diferents s'han exposat qüestions com el fet que el 15% de la població mundial (1.300 milions de persones) té una discapacitat i moltes d'aquestes persones s'enfronten a barreres i desavantatges. Per aquest motiu, els països participants coincideixen en la importància d’establir marcs legislatius que promoguin polítiques inclusives en l’àmbit nacional i internacional per tal de promoure l'accessibilitat i la inclusió de les persones amb discapacitat per assolir una millor qualitat de vida.

Reunió amb la ministra de Cooperació Econòmica d'Alemanya

La ministra Trini Marín ha tingut l'ocasió de conversar amb la ministra Federal de Cooperació Econòmica i Desenvolupament d'Alemanya, Svenja Schulze, sobre els drets de les persones amb discapacitat en els dos països. La delegació andorrana, encapçalada per la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, l’han completada el director d’Afers Socials, Joan Carles Villaverde, i la tècnica del ministeri d’Afers Exteriors, Marta Salvat.