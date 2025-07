14 anys i 2 mesos de presó per violar una jove a Soldeu

Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts va condemnar ahir al migdia l’acusat d’haver violat una jove a Soldeu a 14 anys i 2 mesos de presó, així com a pagar una multa de 2.500 euros i una indemnització de 10.000 euros a la víctima per dany psicològic.

El condemnat i la denunciant es van conèixer en un bar del poble i el temporer uruguaià va sostenir que la víctima sempre va estar conscient durant la relació sexual que van mantenir al pis on s’allotjava ella. L’acusació va exposar que el condemnat la va violar aprofitant que ella es trobava en un estat madur d’inconsciència. Però l’acusat va declarar que ell li hauria ofert droga i que la víctima l’hauria acceptat.

El Ministeri Fiscal va demanar 10 anys de pena per violació pels fets que van succeir el desembre del 2023, però els magistrats van incrementar la pena. L’acusació particular havia demanat una condemna de 15 anys durant la vista oral, ja que el processat, a més, hauria drogat la víctima amb èxtasi per poder-la agredir.

El condemnat va drogar la víctima per agredir-la

La defensa del condemnat va sol·licitar l’absolució del delicte d’agressió sexual per les contradiccions de la víctima en la seva declaració. La versió seria “fràgil” i hauria respost de manera “dubitativa”. L’única pena que acceptava la defensa era pel consum i possessió de drogues: quatre anys de presó, dels quals demanava que fossin ferms els que ja portava al centre penitenciari des del moment dels fets.

En el judici, el condemnat va negar actes violents i va reiterar que mai va percebre un gest o una paraula d’ella en què demanés finalitzar el coit: “Si m’hagués dit que parés, hauria parat.” La Fiscalia, en aquell moment, va recordar que l’informe forense registrava un cop al cap i un altre a la cella.