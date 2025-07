Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El sector del taxi va reaccionar ahir amb certa indiferència al nou pla e-Engega, que preveu una ajuda de fins a 15.000 euros pel canvi de cotxe a un d’elèctric. El col·lectiu, en boca d’una de les associacions (ATA), considera que l’import total de 750.000 euros per estimular l’adquisició d’elèctrics i híbrids endollables és petita si ha de satisfer tots els conductors. Independentment d’altres arguments, com ara la poca autonomia dels vehicles que són l’eina de treball i el seu cost, que dificulten l’amortització durant el temps.

La percepció seria diferent si, com va dir Víctor Ambor, president de l’ATA, els híbrids estiguessin inclosos al pla e-Engega: “Faria la transició energètica més assequible per als taxistes.” L’ajuda, que va ser anunciada dilluns, preveu una dotació del 35% del valor del cotxe.

El representant d’aquesta associació va recordar que dels 58 taxistes que són socis, “de moment cap ni un considera l’adquisició d’un elèctric”. Fins i tot, va reprovar que en cas que volguessin l’ajuda, aquesta no cobriria ni una quarta part dels taxistes. “Només veuríem possible aquesta mesura si ens plantegem els vehicles elèctrics xinesos”, que, en comparació amb els Tesla, tenen uns preus més assequibles”, entre els 20.000 i els 35.000 euros. Curiosament, alguns concessionaris es van afanyar ahir a fer arribar ofertes per animar els taxistes a fer el canvi amb un complement que incrementa la dotació de l’executiu.

Falta d'autonomia

L’altre factor no té a veure amb el vessant econòmic. “El problema continua sent l’autonomia”, va remarcar el president de l’ATA, que va precisar que un col·lectiu que treballa amb el cotxe tot el dia “no es pot permetre fer una pausa per carregar-lo”, de manera que el motor de combustió és l’opció que genera més confiança: “Ens permet fer viatges llargs, com ara un trajecte d’anada i tornada de Barcelona.” A més, el fred i la geografia no ajuden perquè el “consum d’energia es dispara per l’ús de calefacció o amb els pendents”.

Els concessionaris veuen l’altra cara de la moneda i qualifiquen l’ajuda com una oportunitat per introduir l’elèctric. El president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), Pere Betriu, va assegurar que “és un bon moment” per fer la transició. “Amb aquesta iniciativa han anat a tocar als vehicles que més circulació tenen a la xarxa andorrana”, va valorar Betriu. “Amb el pla e-Engega serà més barat adquirir un elèctric que el seu homòleg de combustió”, va remarcar, al·legant que l’oferta d’aquesta modalitat “ha augmentat respecte als últims deu anys i els preus s’han anat equiparant”.

Des de l’entitat van demanar al Govern que no oblidi “l’edat mitjana del parc automobilístic”, que actualment se situa en els 16 anys, segons les darreres dades del departament d’Estadística. “Un cotxe nou contamina molt menys que un cotxe de més de deu anys”, va reivindicar Betriu. A més, va considerar que el suport públic ha de ser “temporal”, ja que la voluntat és introduir el cotxe elèctric a “un preu més assequible” i, per tant, de cara als pròxims anys “no serà necessari el suport de l’administració”.

El sector que tindrà més dificultats per fer la transició és el de la logística. “Amb els camions i les furgonetes de repartiment hi ha una problemàtica estructural que ho fa més complicat, perquè les empreses haurien d’introduir els punts de càrrega dins les seves instal·lacions”, va indicar el president de l’AIVA: “La voluntat de l’empresa jugarà un paper determinant.”

Tot i les ofertes rebudes, l’ATA té previst reunir-se aquest mes amb el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, juntament amb l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI), per tal d’arribar a un acord per ampliar-ne la dotació i incloure els híbrids no endollables.