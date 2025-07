Publicat per Daniel Muñoz La Massana Creat: Actualitzat:

Núria Segués afirma que “hi ha pocs rics i molta gent amb dificultats econòmiques al país”. Així ho va afirmar la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia durant la reunió de poble ‘Escó itinerant’ celebrada al teatre de Les Fontetes de la Massana. D’igual manera, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha afirmat que “la inversió estrangera fa que s’instal·li un perfil molt concret a Andorra. Ho podem veure en els cotxes d’alta gamma i el tipus d’habitatge al qual van a viure. I això fa que s’encareixi els preus d’habitatge i els serveis”, ha explicat.

En aquesta línia, Segués ha afirmat que “el preu de l’habitatge ha crescut en un 17% en un any i mig” i “de què ens serveix que Govern faci una inversió més gran en afers socials en els pressupostos” si “la gent no pot viure” perquè “no deixa de créixer el preu de l’habitatge?”.

Per la seva part, Escalé es va preguntar “per què estem obrint la porta a tanta immigració de cop i volta?”. Escalé va detallar que “la culpa no és de la persona que ve”, sinó “dels polítics que ho permeten”. Escalé va suggerir la possibilitat de crear quotes per a persones amb un alt poder adquisitiu i un altre per a assalariats.

Un altre dels temes de conflicte tractats ha sigut la baixa natalitat. Segués ha apuntat que “tenim una de les taxes de fecunditat més baixes d’Europa” i “no podrem assegurar el relleu generacional” i, per tant, “com aguantarem les pensions o els sistemes educatius en el futur?”.

Durant la reunió de poble, una persona del públic pujava a l’escenari i feia els seus comentaris o reflexions als dos polítics de Concòrdia, que tractaven d’explicar les seves propostes. Entre les preocupacions externalitzades per la població, s’ha parlat també de la pèrdua d’identitat del país, la desaparició d’espais naturals a causa de la construcció i el “deficient funcionament del transport públic”.