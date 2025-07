Convocatòria de 25 places de personal de refugis de muntanya i 14 de guia cultural per l'estiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha obert la convocatòria per cobrir 25 places de personal de refugis de muntanya i 14 places de guia cultural per aquest estiu. El període de contractació del personal de refugis de muntanya és mensual entre el 2 de juny i el 31 d'octubre i la seva missió és garantir el manteniment dels refugis gestionats pel Govern, així com realitzar l'inventari i seguiment de la senyalització dels camins de gran recorregut. La retribució mensual bruta és de 1.447,33 euros i les persones interessades poden presentar les sol·licituds entre el 3 i el 16 d'abril a través de la pàgina web de tràmits. Per optar-hi cal ser nacional o resident i tenir més de 18 anys, a més d'estar cursant estudis acadèmics reglats així com disposar del diploma de llengua catalana A2 o superior i el permís de conduir B1, segons informa Govern.

En el cas dels guies culturals, el període de contractació de deu de les places és de l’1 de juliol al 31 d’agost, mentre que les altres quatre és d'entre tres i quatre mesos. La retribució mensual bruta d’aquests llocs de treball és de 1.543,49 euros i la data límit de presentació de les sol·licituds és el 16 d'abril a través del servei de tràmits de l'edifici administratiu del Govern. Per aquest lloc de treball, es demana tenir el títol de batxillerat i el diploma de la llengua catalana nivell B2 o superior.