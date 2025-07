Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els ingressos derivats del roaming in –els que generen els turistes estrangers quan utilitzen la xarxa mòbil andorrana– han experimentat una nova davallada durant el 2024. Segons les dades presentades per Andorra Telecom, la caiguda ha estat de l’11,7% respecte a l’any anterior, fins a situar-se en 17,5 milions d’euros. Aquesta xifra representa aproximadament el 25% del total de la facturació anual, un percentatge cada cop menor en un context marcat per la transformació del model de negoci i la reducció progressiva d’aquest tipus d’ingressos.

Tot i aquest descens, la parapública ha tancat l’exercici amb un benefici net de 26,8 milions d’euros, millorant les previsions inicials en un 17% (3,9 milions més). L’augment en la contractació de serveis domèstics –tant per a particulars com per a autònoms i empreses– ha estat clau per compensar la pèrdua de facturació del roaming. En conjunt, els ingressos totals han estat de 83,3 milions, pràcticament estables en comparació amb el 2023 (+0,2%).

25% de la facturació de l’empresa ve del ‘roaming’

La facturació per serveis d’internet ha crescut un 4,5%, mentre que la telefonia mòbil de contracte ha augmentat un 7,2%. Pel que fa a les despeses, aquestes han pujat un 3,3%, però s’han mantingut per sota de l’IPC, cosa que ha permès un estalvi de 3,8 milions respecte al previst.

El resultat d’explotació ha estat de 28 milions, lleugerament inferior als 29,5 milions de l’any anterior. En paral·lel, Andorra Telecom ha aprofitat els bons resultats per posar en marxa un pla extraordinari de prejubilacions voluntàries, al qual s’han acollit 28 treballadors amb una mitjana de 32 anys d’antiguitat.

83,3 milions han estat els ingressos de la companyia

El 2024 també ha estat un any clau en el desplegament tecnològic, amb la finalització de la primera fase de la nova xarxa de fibra òptica 10 GPON, que permetrà oferir major velocitat i fiabilitat. Aquest projecte s’inscriu dins l’estratègia de reforç de la competitivitat i qualitat de la infraestructura de telecomunicacions del país.

En l’àmbit estratègic, Andorra Telecom ha consolidat el seu compromís amb la innovació digital, especialment en els àmbits de la intel·ligència artificial i la ciberseguretat. L’empresa manté la voluntat de continuar invertint en solucions que millorin l’experiència de l’usuari, alhora que reforcen la protecció davant d’un context global amb risc creixent d’atacs digitals.

28 milions d’euros ha estat el resultat d’explotació

En paral·lel a la inversió tecnològica, la companyia ha incrementat el seu rol social amb accions educatives dirigides a diferents segments de la població. Més de 1.000 persones han participat en xerrades i tallers de sensibilització sobre l’ús responsable d’internet, el temps davant les pantalles o la prevenció del ciberassetjament. Aquestes activitats, juntament amb les sessions d’acompanyament digital per a la gent gran, reflecteixen una aposta per una digitalització inclusiva i conscient.