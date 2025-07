Incendi forestal sota el pont tibetà sense conseqüències

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els bombers van sufocar un incendi a sota del pont tibetà, a Canillo, ahir a la tarda. El foc no va afectar cap persona i va quedar controlat passades les dues de la tarda. S’hauria produït per una guspira dels treballs de soldadura de manteniment que s’està fent a la passarel·la. El cònsol major de Canillor, Jordi Alcobé, va expressar que un cop aclarides les causes “veurem si hi ha hagut alguna negligència” i “demanarem les responsabilitats escaients”. Alcobé va assenyalar que si cal s’implementarà un petit pla d’acció de restauració forestal a la zona afectada.

Els bombers també es van desplaçar fins a Sant Julià de Lòria per apagar un altre incendi en un pis. No hi va haver cap ferit i no es va haver d’evacuar els veïns de l’immoble. Es desconeixen els motius que van provocar el foc.