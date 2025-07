Immigració canvia el reglament per evitar la "sobreocupació" de pisos

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Immigració modifica el reglament per evitar la "sobreocupació" de pisos, després que el consell de ministres hagi donat llum verda a la proposta de la titular de Justícia i Interior, Ester Molné. Segons la ministra, aquesta mesura "s'adopta per evitar la sobreocupació de pisos", després del "suggeriment" del president de l'associació de propietaris d'immobles. Molné ha assenyalat que la normativa era "millorable" i que ara s'haurà d'acreditar "el consentiment del propietari de l'allotjament, en cas que l'ocupant no sigui el titular del contracte de lloguer". L'autorització s'haurà de presentar a totes les sol·licituds per poder rebre els permisos de residència i treball corresponents.

Molné ha destacat que també s'han fet canvis pel que fa a les autoritzacions per a estudis i les autoritzacions de residència i treball per compte propi per "adaptar el text a la llei òmnibus". En aquest sentit, es demanarà més documentació, com per exemple "la durada de la validesa dels antecedents penals", que fins ara no es feia.

Aprovades noves quotes d'autoritzacions d'immigració

L'executiu ha aprovat dos nous reglaments de quotes d'autorització d'immigració, per a residència i treball per compte propi i una altra per a treball sense residència. Així ho ha informat la ministra Ester Molné, que ha assenyalat que ambdues quotes han obtingut el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social.

Segons ha informat la ministra, la quota general de les autoritzacions per compte propi, s'ha modificat amb un nou text que estipula que es "demanarà fer la reserva de la plaça per viure al país" per poder fer els tràmits de la inversió estrangera i, un cop materialitzada, constituint una empresa andorrana, se segueixin els tràmits a Immigració. El termini màxim per efectuar-ho serà de dos mesos. La nuova quota contempla un total de 200 autoritzacions, de les quals 50 seran per professionals liberals i 150 per a altres supòsits de residència i treball.

Pel que fa a les autoritzacions d'immigració sense residència que són aquelles en que "les empreses andorranes tenen treballadors que treballen a fora", es contemplen un total de 100 autoritzacions que "són molt limitades perquè són molt específiques". El nou text estipula que el treballador que ho sol·liciti haurà de percebre un salari fix corresponent a la jornada legal de 40 hores setmanals superior a tres vegades el salari mínim interprofessional. El termini de presentació de sol·licitud s'iniciarà a partir de l'entrada en vigor del reglament, prevista el mateix dia de la seva publicació al BOPA.