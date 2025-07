Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern endarrereix la implementació de la ràdio digital (DAB+), tot i que Andorra Telecom està preparada per poder-ho fer. "Andorra Telecom té les capacitats i els recursos per implantar aquesta tecnologia. És qüestió de fer-ho en el moment oportú per aprofitar bé la inversió gràcies a una adopció majoritària de la població andorrana", informa el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell. A través d'una resposta escrita a la pregunta d'Àngels Aché, assenyala que "en aquest moments seria precipitat, ja que l'adopció seria massa baixa". Per això, informen, està previst adquirir els emissors perquè la població "tingui accés a les darreres tecnologies", però quan "la tecnologia estigui suficientment desplegada".

Marc Rossell, explica que l'adquisició d'aquests receptor es fa de "manera natural amb l'adquisició de cotxes", però "en el mercat domèstic és més lenta" i, per tant, no és el moment de fer aquesta inversió. El secretari d'Estat recorda que ja es va fer una prova pilot amb aquests receptors a l'any 2001-2002, i es va emetre RNA i Andorra Música, fins al 2005, i es va arribar a la conclusió que "calia finalitzar-la per la manca d'accés de la població al DAB".